Pogacar åpner opp om tøffe uker etter Tour de France: – Kroppen var fullstendig ødelagt

På en pressekonferanse foran fredagens Grand Prix Québec fortalte den slovenske sykkelstjernen at månedene mellom Strade Bianche i begynnelsen av mars og Tour de France i juli var slitsomme.

– Det var full gass hele veien fram til etter Tour de France, så skrudde jeg av bryteren. Kroppen gikk i dvalemodus, og jeg følte meg ganske dårlig i to uker, sa Pogacar.

UAE-rytteren uteble fra årets OL i Paris. Det til tross for at omgivelsene ønsket sloveneren på startstreken.

– Jeg likte ikke at folk pushet meg og sa at jeg burde vært der. De sa at jeg enkelt kunne tatt en medalje, men ingenting er enkelt i sykkelsporten. Spesielt ikke i OL. Jeg tror jeg tok den riktige avgjørelsen. Kroppen var fullstendig ødelagt, fortsatte Pogacar.

Torsdag stiller den ferske Tour de France-vinneren til start i et ritt for første gang på 52 dager. I Quebec jakter Pogacar sin 22. enkeltseier i 2024. Til Canada har 25-åringen med seg blant andre Juan Ayuso og Tim Wellens som hjelperyttere.

– Vi har et sterkt lag her. Ofte avgjøres rittet i en spurt, men vi får se om jeg har bein til å angripe tidligere.

