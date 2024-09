Gleder seg til hockeystarten: – Noe ekstra spesielt med utsolgt Jordal

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Vålerenga har elleve strake seiere mot Frisk Asker, i en rekke som strekker seg tilbake til november 2020. VIF-trener Fredrik Andersson har respekt for kveldens motstander, men sier at de ikke skal ødelegge den starten i serieåpningen hjemme på Jordal.

– Vi forventer som vanlig en tøff kamp mot Frisk. De har vunnet sine to siste kamper i oppkjøringen, der de også har møtt mye god svensk motstand, så vi må fyre på alle sylindre og spiller vår beste hockey for å vinne. Roy (Johansen) har vært med på veldig høyt nivå internasjonalt, og er veldig taktisk dyktig, så vi må forberede laget på best mulig måte for å gå seirende ut av striden, forteller Andersson til Dagsavisen.

Hør vår nye hockeypodkast «Strake Pucker» her:

Les flere saker om ishockey her

Gode leksjoner i Sverige

I likhet med Frisk, har Vålerenga også møtt sterk svensk motstand denne oppkjøringen, i kamper mot Leksand (3-6), Djurgården (1-4) og Södertalje (0-6). VIF fikk også med seg en seier på straffer mot Leksand, og både Andersson og Alexander Bonsaksen mener det var en god test inn mot sesongen.

– For oss er det viktig å spille kamper mot svensk motstand der de spiller med høyere tempo, slik at vi kan få matching på et høyere nivå enn vårt eget. Det gjør at vi er nødt til å få opp farten i vårt eget spill, og bli kjappere i beslutningene. Det er en av målsettingene for årets sesong, i tillegg til at vi vil slippe inn færre mål. Vi har fortsatt en del å jobbe med der, siden jeg fortsatt synes vi slipper til for mange skudd. Men kampene i Sverige var en bra leksjon, og vi fikk mange svar på hva vi må trene mer på, sier VIF-treneren.

– Ting blir skrudd helt opp mot det ytterste når du møter lag som er bedre enn deg selv, som gjorde at vi virkelig fikk testa oss skikkelig. Det gjorde at vi ble mer avslørt på de svakhetene vi har i laget, og de elementene vi fortsatt sliter med i spillet. Det gjorde det samtidig også enklere å putte fingeren på hva vi må forbedre, sier Bonsaksen og fortsetter:

– Selv om det ble tap var turen til Sverige bra, og at vi har fått trent hardt og spilt en del treningskamper gjennom oppkjøringen. Vi har fått mange gode svar og fått en god oppkjøringen, som gjør at vi nå er godt rustet til serien starter, forteller den nye VIF-profilen.

Les også: Slik skal VIF i år ta det siste steget og vinne alt: – Ikke bare meg det står på (+)

Mange nye VIF-ansikter

Serien starter i kveld, mot Frisk Asker, og en gammel kjenning i Roy Johansen.

– Roy sørger alltid for at lagene han trener er godt forberedt. Det er åpenbart at han kjenner Vålerenga godt, og også mange av spillerne, da han har trent mange av oss i flere år. Men alt det her vet vi, så vi kommer til å fokusere på oss selv og gjøre en kjempekamp, forteller Bonsaksen som tror Frisk kan overraske mange denne sesongen.

– Hvis du tar forrige sesong var Frisk topp 2, topp 3 etter jul. De starter med relativt likt mannskap fra start av denne sesongen, med Mitch (Gillam) som kom inn halvveis og Mattias Bäckman på backen der. Det er overhodet ikke et dårlig lag, og vi må være på fra start og ta tak i taktpinnen med en gang, sier «Bonsa»

Tidligere VIF-kaptein Tobias Lindström og Alexander Bonsaksen var lagkamerater i Frisk forrige sesong, og returnerer begge til Jordal i kveldens seriepremiere. (Pål Karstensen)

Den kraftfulle backen er en av åtte nye spillere på årets VIF-lag, som skal erstatte navn som Mika Partanen, Thomas Olsen, Alex Dostie, Stian Solberg og Christopher Bengtsson. Inn er Stian Nystuen, Mikkel Christiansen, Mathias Arnkværn, Villiam Haag, Tim McGauley, Teemu Lepaus og Anton Karlsson.

– Vi har fått inn Anton på backsiden. Han kommer fra den finske ligaen, og er en solid og defensiv back, som vi ikke forventer skal gjøre mange poeng. Han skal først og fremst være sterk i undertall og være viktig mot slutten av kampene. Han har et godt førstepass, er god til å gå på skøyter og er en stor og sterk back, sier Andersson og fortsetter:

– Viliam er en utrolig bra målscorer med et bra skudd. Han blir viktig for oss i powerplay og fem mot fem-spillet, og er en vi forventer oss mange poeng fra. Det gjør vi også fra Teemu, som er en playmaker som er utrolig god med pucken og som kan styre overtallsspillet. Han har store offensive kvaliteter, så også fra han venter vi en stor produksjon av poeng, forteller Andersson.

Les også: Vålerenga signerte poengmaskin fra Canada: – Hadde en god prat med Dostie

Stolt av talentarbeidet

Svensken er stolt av VIFs utviklingsarbeid gjennom mange år, som har ført til at flere spillere har tatt steget videre.

– Det er kult at vi kan vise at vi gjennom Wang-systemet og junioravdelingen til Vålerenga kan produsere så gode spillere at de blir draftet i førsterunden til NHL. Gjør man det er det bevis på at vi har gode kunnskaper langt ned i rekkene som kan utvikle spillere. Vi er selvsagt utrolig fornøyd med både Stian, men også (Michael) Brandsegg-Nygård, men det er viktig at vi ikke nå sier oss fornøyd med det vi har fått til, og at vi fortsetter å utvikle oss også i talentarbeidet, sier VIF-treneren.

Med få billetter igjen forventer Vålerenga at serieåpningen også denne gang blir utsolgt, slik den var da VIF også åpnet mot Frisk forrige sesong. Den gang endte det 4-1, etter et strålende TIFO-show med droner og ekstremt mange kule bilder fra Jordal. Det gleder «Bonsa» seg til å oppleve igjen.

– Det blir veldig gøy, og noe jeg gleder meg ekstremt til. Jeg har spilt for et fullsatt Gamle Jordal, og spilt for fullt hos mot Vålerenga på nye Jordal. Men det her blir første gang som Vålerenga-spiller, og det er alltid en ekstra deilig atmosfære her når det er fullt, så det blir utrolig kult, avslutter Bonsaksen.

Se bilder fra fjorårets serieåpning her:

Hockeysnakkis episode 2 Vålerenga starta med seier i serieåpningen, der laget også debuterte en ny intro. Vi snakker om åpningen pluss de to kommende kampene, og showet på kampdag.

Les også: Nygård og Solberg valgt historisk tidlig i NHL-draften: – Vanskelig å sette ord på

---

Vålerengas overganger før årets sesong

Inn: Stian Kaltrud Nystuen (Stjernen), Mikkel Christiansen (Frisk), Alexander Bonsaksen (Frisk), Mathias Arnkværn (Ringerike), Villiam Haag (SønderjyskE), Tim McGauley (Fehervar), Teemu Lepaus (Kalmar), Anton Karlsson (KalPa).

Ut: Stian Solberg (Anaheim Ducks /Färjestad), Mika Partanen, Markus Søberg, Joona Partanen (Narvik), Thomas Olsen (Jukurit), Mark Auk (HK Nitra), Sander Thoresen (Sparta), Christopher Bengtsson (HPK), Alex Dostie (JYP), Trevor Mingoia (South Carolina Stingrays)

---