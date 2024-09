Slik skal VIF i år ta det siste steget og vinne alt: – Ikke bare meg det står på

JORDAL AMFI (Dagsavisen): De aller fleste eksperter, forståsegpåere, trenere, daglige ledere og en hel rekke spillere var på plass for det tradisjonelle avsparket foran årets hockeysesong. Og alle er de enige om at det også i år vil bli en kamp mellom Storhamar, Vålerenga og Oilers. Både i serien og sluttspillet.

– Alle snakker om de samme lagene, og det er jo naturlig. Vi har et mål om å slåss i toppen i år også, da vi kom til finalen forrige sesong, og da kommer vi selvsagt ikke til å ha noen lavere målsetting enn det foran denne sesongen Det blir å krige i toppen både i serien og sluttspillet, så vet vi at det blir tøft å vinne da Storhamar er laget med de beste forutsetningene og den dyreste troppen, forteller VIF-trener Fredrik Andersson til Dagsavisen.

Bygget opp laget annerledes

Han har ladet batteriene med en god ferie, og sett på litt hva laget manglet for å gå helt til topps forrige sesong. I tillegg til å bygge laget litt annerledes, har svensken også brukt mye tid på å erstatte både de mange poengplukkerne som har forsvunnet, men også blant annet Stian Solberg som ble NHL-draftet.

– Jeg synes vi avsluttet sesongen veldig bra, selv om det ble tap mot Storhamar i finalen, så vi har sett litt på hvilke puslebiter vi trenger for å ta det neste steget. Det har gjort at vi har forsøkt å bygge laget litt annerledes, og fått inn litt flere sterke og fysiske spillere på backsiden, så vi kan være bedre rustet der inn mot sluttspillet. Det har vært det viktigste, sier Andersson og fortsetter:

– Så har vi måttet erstatte mange poengspillere som har forlatt oss. Blant annet Mika Partanen, Christopher Bengtsson, Alex Dostie og Thomas Olsson som alle dro til Finland. Det er jo kult å se at vi kan produsere spillere som tar det neste steget, men for vår del har vi sett etter spillere som kan gjøre de poengene og som har de offensive kvalitetene vi trenger, sier VIFs svenske hovedtrener som mener oppkjøringen har vist at de har funnet det de har lett etter.

– Jeg synes vi har vist i de kampene vi har spilt at vi har fått inn målfarlige spillere som kan ta de poengene vi trenger, samtidig som vi har blitt sterkere foran eget mål. Vi ønsker å slippe inn færre mål enn i fjor, og da er det også bra å trene på det mot bedre lag som vi har gjort nå i Sverige. Vi har fortsatt en del å jobbe med der, men jeg synes vi fikk en bra leksjon og mange svar på hva vi må trene på, forteller Andersson.

Det tradisjonelle bildet av alle trenerne i EHL før fredagens sesongstart, minus Storhamar-trener Petter Thoresen. (Pål Karstensen)

Bonsaksen endelig hjemme

Blant brikkene som endelig skal føre VIF tilbake til toppen, og forhåpentligvis ta første kongepokal siden 2009, er Alexander Bonsaksen. Endelig hjemme der han hører hjemme.

– Det er veldig deilig å være tilbake her på Jordal, der jeg startet min hockeykarriere i den klubben jeg hører hjemme i og kommer fra. Så jeg gleder meg veldig til å bidra her, også er det mange brikker som må falle på plass om vi skal nå det målet. Det er ikke bare meg, men vi må ha et helt lag som fungerer. Jeg synes likevel det har sett bra ut, og at vi har gode muligheter til å nå målene våre i år, sier Bonsaksen til Dagsavisen.

VIF-treneren er også glad for at han har fått en ekte VIF-gutt hjem til Jordal, og mener «Bonsa» blir viktig både på og ikke minst utenfor isen.

– Det kjennes godt at han er tilbake, da han står for den karakteren vi trenger også i garderoben. Han blir viktig ikke bare med sitt oppofrende og fysiske spill på isen, men også som en leder som kan drive laget på trening og i kamp, forteller Andersson.

Vålerenga-kaptein Martin Røymark og Alexander Bonsaksen i snakk med Mathias Trettenes og Henrik Holm på Stavanger Oilers. (Pål Karstensen)

– VIF skal være et topplag

Bonsaksen følger langt på vei ekspertene, men tror det kan bli jevnere i toppen enn man tro.

– Det er mye snakk om tre lag, men jeg tror også Frisk og Sparta kan blande seg inn i toppen og at det ikke nødvendigvis bare står om tre lag som alle ekspertene sier. Vi er ett av topplagene i ligaen, og skal være ett av topplagene. Målet er selvsagt å gjøre det så bra som mulig i seriespillet slik at vi posisjonerer oss godt inn mot sluttspillet, forteller Bonsaksen.

VIF-trener Andersson slo av en god prat med Narvik-trener Fredrik Glader og Roy Johansen før de obligatoriske bildene av årets kapteiner og trenere.

– Det jeg synes er skikkelig kult er at Narvik har kommet opp igjen. Det er viktig for bredden i norsk hockey at det ikke bare blir kamper mot lag i østlandsområdet og Stavanger. Så synes jeg vi fortsatt har en del spredning i kvalitet på lagene i ligaen, og spørsmålet er hvordan vi skal få det strekket til å bli mindre og ligaen til å bli jevnere. Det er noe alle vi i norsk hockey må jobbe med, sier svensken.

Vålerenga-trener Fredrik Andersson er glad for at Narvik er tilbake i EHL. Her i samtale med Narvik-trener Fredrik Glader. (Pål Karstensen)

Utsolgt mot Frisk

Sesongens første test kommer på fredag, da Frisk er motstander i det som er sesongens første kamp.

– Det å spille foran et fullsatt Jordal er alltid fantastisk. Vi har en utrolig støtte her hjemme, og vi setter også veldig pris på de som tar turen og støtter oss på bortebane. Fansen er kjempeviktig for oss, også håper jeg enda flere tar sjansen på å komme til Jordal for å se oss spille i år. Ikke bare for det som skjer på banen, der vi skal underholde og vinne, men også for stemningen og opplevelsen. Det burde alle få med seg, forteller Andersson.

Det blir også første gang Bonsaksen får oppleve det som blir fullt hus og utsolgt arena som VIF-spiller på nye Jordal.

– Det blir veldig gøy, og noe jeg gleder meg ekstremt til. Jeg har spilt for et fullsatt Gamle Jordal, og spilt for fullt hos mot Vålerenga på nye Jordal. Men det her blir første gang som Vålerenga-spiller, og det er alltid en ekstra deilig atmosfære her når det er fullt, så det blir utrolig kult, avslutter Bonsaksen.

---

Dagsavisens tabelltips

1) Storhamar

2) Vålerenga

3) Stavanger Oilers

4) Frisk Asker

5) Sparta

6) Stjernen

7) Lillehammer

8) Narvik

9) Lørenskog

10) Comet

Lagbilde må til før sesongstart i EHL. Vålerenga representert med Alexander Bonsaksen og Martin Røymark, som står ved siden av Michael Haga og Tobias Lindström i Frisk med Henrik Holm og Mathias Trettenes på den andre siden. (Pål Karstensen)

---