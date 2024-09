Ronaldo ut mot Ten Hag: – Som Manchester United-trener kan du ikke si det

– Treneren sier at de ikke kan konkurrere om å vinne ligaen og Champions League. Som Manchester United-trener kan du ikke si det, sa Ronaldo i den nyeste episoden av Rio Ferdinands podkast «Rio Ferdinand Presents».

Ten Hag har uttalt at han er ganske sikker på å vinne flere trofeer denne sesongen, etter at de triumferte i både ligacupen og FA-cupen de to siste sesongene, men har også vært klar på at laget er lengt unne en ny Premier League-tittel.

– Du kan si at du ikke har potensial til å vinne det, men for det mentale, må du hvert fall prøve, sa Ronaldo.

United har ikke vunnet ligaen siden Sir Alex Ferguson gikk av etter 2012/13-sesongen. Deres siste CL-tittel kom helt tilbake i 2007/08-sesongen.

– Etter min mening trenger Manchester United å bygge opp alt på nytt. Denne klubben trenger tid til å bygge seg opp igjen, fordi den fortsatt er en av de beste klubbene i verden. Men de må endre seg, sa Ronaldo

– De må forstå det. Dette er den eneste måten, fortsatte han.

I februar kjøpte Sir Jim Ratcliffe en eierandel på 27,7 prosent i United og har siden gjort en rekke endringer i klubbstrukturen.

– Jeg tror at fremtiden vil være lys. Jeg tror det, ​​men de er ikke bare avhengige av talentene. Det er mer enn det, sa portugiseren.

– De kan få til gode ting, ja. De kan vinne ligacupen, men jeg mener, Champions League, europaligaen eller Premier League er vanskelig. Og jeg skulle ønske at jeg tar feil, fortsatte han.

Ronaldo ble i 2003 kjøpt av Manchester United, og ble raskt en supporterfavoritt i den engelske storklubben. Etter seks år gikk reisen videre til Real Madrid og så Juventus, før han returnerte til United i 2021, i det som ble et langt mindre vellykket opphold.

Portugiseren står likevel med 145 mål og 64 målgivende på 346 kamper for «De røde Djevlene».

