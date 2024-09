Store nedbørsmengder under Norge-kampen: – Godt forberedt

Det er sendt ut både gule og oransje farevarsel nord for Oslo, og det er satt krisestab i Innlandet. Men i selve Oslo er det ikke meldt om like store nedbørsmengder.

Kveldens kamp mot Østerrike er utsolgt, opplyser NFFs kommunikasjonssjef Yngve Haavik til TV 2.

I løpet av dagen er det meldt over 30 millimeter nedbør i hovedstaden.

– Det er ikke utsendt noe farevarsel for Oslo. Litt nord for Oslo er det er gult varsel, og enda lenger for Oslo er det et oransje varsel. Det er Innlandet som får det verst. Oslo blir ikke så gærent, men det blir vått også i Oslo, sier Moxnes til NTB.

Glad for ny bane

Administrerende direktør Erik Forgaard i Ullevaal stadion mener det nye gressteppet, som ble lagt i sommer, er klar for det som skal komme.

– Jeg tror vi som jobber her, er så godt forberedt som vi kan være. Vi har bygget en helt ny bane som skal tåle regn så godt som mulig. Vi er ganske rolige med tanke på dreneringsbiten, sier Forgaard til NTB.

Tidligere i sommer har det vært flere store regnskyll.

– Da har alt fungert veldig bra, sier Forgaard.

– Vi er glad for at vi har ny bane og ikke den gamle. Vi krysser fingrene for at det blir en kjekk kveld, sier han.

– Våt ettermiddag og kveld

Meteorolog Moxnes sier at skal begynne å regne om noen timer, og at det skal øke på utover ettermiddagen.

– Det blir en våt ettermiddag og kveld. Når det kommer til kvelden og kampstart i 21-tiden, kan det fort ha kommet 30 millimeter. Det er det vi kaller for en våt rotbløyte. Det vil være vått, og det vil antakelig regne etter det også. Det blir en våt affære, men jeg tror ikke at det skal være noe problem. Det er ikke slik at vi har tenkt å sende noe farevarsel på det.

– Det er altså ingen fare for mye lokalt regn som kan føre til overvann på banen?

– Nei. Det tror jeg ikke. Vannet skal komme jevnt, og da pleier det å bli tatt greit unna ved hjelp av kummer og slikt. Det skal ikke komme mer enn 4–5 millimeter i timen, og på styrtregn er vi oppe i 20 millimeter. Det er stykke unna de største bygene. Jeg tror dette skal gå greit for Oslos del, sier Moxnes.

