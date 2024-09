Ruud-fall på ATP-rankingen – Djokovic med svakeste plassering på over halvannet år

Serberens tidlige exit i US Open gjorde at han tapte hele 1900 poeng. Dermed er han passert av både Alexander Zverev (2.-plass) og Carlos Alcaraz, som forblir verdenstreer. Djokovic har ikke vært utenfor topp tre på rankingen siden januar 2023. Serberen har vært verdensener i til sammen 428 uker i karrieren. Det er rekord og klart flere enn annenmann Roger Federer (310).

Øverst på den ferske rankingen troner Sinner i ensom majestet. 23-åringen står bokført med vanvittige 11,180 poeng. Det er et hav foran tyske Zverevs 7075 poeng.

Daniil Medvedev og Andrej Rublev utgjør resten av topp seks.

Ruud faller på sin side fra 8.- til 9.-plass. Nordmannen røk ut i 3. runde i årets US Open. For to år siden tok han seg til finale i Grand Slam-turneringen i New York. I år sa det stopp mot amerikaneren Taylor Fritz.

– Det var en tøff kamp. Jeg spilte veldig god tennis i halvannet, nesten to sett. Så rakner det dessverre litt. Serven rakner, og jeg ble rett og slett fysisk sliten. Jeg har en god følelse og god intensitet i to sett, men det holder ikke når det er best av fem. Da må man holde lenger, sa han til NTB etter tapet for Fritz.

Selv om han ikke greide å bli første amerikanske vinner av en Grand Slam-turnering for menn siden 2005, klatret Fritz fem plasser til 7.-plass.

Neste oppgave for Ruud er Davis Cup med Norge kommende helg. Deretter er det duket for Laver Cup i Berlin, før turneringer i Tokyo og Shanghai venter.

Ruuds gode 2024-sesong har brakt ham i en god posisjon i kampen om en plass i det prestisjetunge ATP-sluttspillet i Torino i november. Dit skal de åtte beste spillerne på ATPs sesongranking. Ruud er i skrivende stund nummer seks med 3795 poeng. Niendeplasserte Djokovic har 3260.

– Forhåpentligvis blir det sluttspill i Torino. Det blir en hektisk høst, så det er bare å komme seg hjem og nyte de fridagene man har, sa Ruud til NTB etter exiten i New York.

Sinner, Alcaraz og Zverev er allerede sikret plass i Torino. Dermed gjenstår det fem billetter til det prestisjetunge sluttspillet.

Les også: Sinner la vanskelig tid bak seg – knuste Fritz i finalen og vant for sin syke tante