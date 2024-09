Thomas Wassberg konkurrerer med sønnen på TV – skal også innom Norge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Torsdag starter «Race across the world Sverige» der seks tomannslag skal ta seg fra Afrika til Nord-Norge på under 40 dager, og det uten verken bankkort, smarttelefoner eller flybilletter, skriver Expressen.

Thomas Wassberg er en av Sveriges mest kjente langrennsløpere gjennom alle tider med til sammen fire OL-gull og sju VM-medaljer. Han ble for alvor kjent da han slo finnen Juha Mieto med ett eneste hundredel på 15-kilometeren i OL i Lake Placid i 1980.

Bjørn Wieser er et mer ubeskrevet blad. Han bor i Åre, jobber som rørlegger og har aldri tidligere vist fjeset sitt foran et TV-kamera.

– Det er første gangen at jeg er foran et TV-kamera. Det har aldri vært aktuelt tidligere, men da tilbudet kom om å konkurrere med pappa var det ikke mulig å takke nei, sier Wieser.

Wassberg er mer rutinert på TV og er ikke uvant med realityfjernsyn som deltaker i både «Let's dance» og Over Atlanteren».

– Pappa er proff. Du ser at han har gjort dette før, men jeg er vel litt mer taletrengt enn ham og måtte ta min del av lasset, sier Wieser.









