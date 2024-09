Slokvik med videre som friidrettssjef: – Går mot at jeg fortsetter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Slokvik kommed med uttalelsen i et intervju med TV 2 mandag.

– Ingenting er signert. Men jeg kan bekrefte at vi er i en god dialog, og at det går mot at jeg fortsetter i jobben, sier han til kanalen.

Slokvik tilføyer at det jobbes med en fireårsplan som skal offentliggjøres i starten av oktober.

Den 62 år gamle friidrettstoppen har vært i sin nåværende stilling siden 2018. I årene som har gått siden den gang har norsk friidrett hatt solid vind i seilene.

Tidligere var Slokvik ansatt i Norges Skiskytterforbund.

