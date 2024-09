Obosligaens toppscorer vender hjem – selges fra Levanger til Bryne

Både Trønder-Avisa og Inherred får bekreftet at det foreligger enighet om overgangen mellom Levanger og Bryne.

Bojadzic, som har scoret 13 seriemål denne sesongen, startet mandagens hjemmekamp mot Egersund.

– Nå er vi enig med Bryne om salg av Sanel. Det har foregått ryddig og greit. Vi har avslått noen bud og så har Bryne kommet tilbake og ønsket denne overgangen. De ønsker Sanel oppriktig sterkt. Klubbene ble enige, og så gjenstår det for Sanel nå å bli enig med dem, sa sportslig leder Egil Larsen til Trønder-Avisa før kampstart.

Det er ikke kjent hvor mye Bryne, som jager opprykk til eliteserien, betaler for Bojadzic som kommer fra Klepp.

Rekdal signerte ny spiss i nedrykkskampen

Kjetil Rekdal og Aalesund er i akutt nedrykksfare. Mandag hentet 1. divisjonsklubben spissen Paul Ngongo fra den danske fotballklubben Kolding.

Ngongo kommer på en avtale som strekker seg ut 2027-sesongen, melder sunnmørsklubben på sine nettsider.

Angriperen har denne sesongen scoret seks mål på åtte kamper i alle turneringer i Danmark. 55 målpoeng på 112 kamper er fasiten i seniorkarrieren sett under ett.

– Vi er veldig glade for å ha Ngongo her. Han er en målfarlig spiss som er sulten på å ta nye steg, og det er vi trygg på at han kommer til å gjøre her hos oss, sier Aalesunds konstituerte daglige leder Tarjei G. Omenås.

– Nå får han litt tid til å bli kjent med laget og byen før vår neste hjemmekamp mot Sandnes Ulf, legger han til.

Ngongo trener for første gang med sine nye lagkamerater onsdag.

– I Paul får vi en spennende spiss med fart og kraft som også er en solid lagspiller, sier trener Rekdal.

