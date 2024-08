Baidoo går fra Sogndal til RB Salzburg – selges for kjempesum

Sogndal og Salzburg bekrefter salget av Baidoo i sine mediekanaler.

– Et salg som dette er viktig for Sogndal Fotball og vil trygge og skape ro rundt driften. Nå kan vi se framover og lage planer som ivaretar klubb og den sportslige satsingen de kommende årene. Økonomien i denne avtalen er så stor at det ble et strategisk riktig valg å gjennomføre salget, sier daglig leder Gisle Olsen.

Sportssjef Terje Skjeldestad sier Sogndal ønsket å beholde Baidoo lenger, men:

– Det er helt naturlig at han går videre nå, selv om det er litt sårt for alle som er glade i Sogndal. Vi er veldig glade for det han har bidratt med og selvsagt det han legger igjen. Han har vist at det er mulig å gå fra lille Sogndal til store klubber, sier han.

Hylles

Salzburgs sportsdirektør Bernhard Seonbuchner er full av lovord om nyervervelsen.

– I Baidoo har vi signert en veldig spennende spiller som til tross for sine unge alder allerede har imponert i seniorfotballen. Han har en god kombinasjon av fart og teknikk, sier han og legger til:

– Han var direkte involvert i mange mål i sin tidligere klubb, og vi er overbevist om at han også vil vise disse egenskapene hos oss. Vi gleder oss til å se Edmund, men vi vil også gi ham den tiden han trenger for å bli vant til østerriksk fotball.

Nettavisen har tidligere meldt at overgangen skal ha en totalpakke på rundt 50 millioner kroner. Ghaneseren skal også ha vært på blokka til Premier League-klubbene Wolverhampton, Brighton og Everton.

I tillegg til overgangssummen, skal Sogndal være sikret en videresalgsklausul på 15 prosent.

Bekreftet samtaler

Lørdag opplyste Sogndal at laget var i samtaler med en utenlandsk klubb om stortalentet. Det var i forbindelse med at Baidoo ikke var tatt med i troppen i helgens kamp mot Ranheim.

18-åringen ankom Sogndal foran denne sesongen og utmerket seg umiddelbart i ligadebuten mot Vålerenga, da han sto bak en målgivende pasning.

Til sammen har Baidoo scoret sju mål og stått bak fire assist på 19 kamper for Sogndal i 1. divisjon.