Bodø/Glimt kan nå mesterligaens gruppespill – dette er onsdagens TV-sport

Bodø/Glimt kan bli første norske lag i Champions League siden 2008. VIF-damene kan få et enda større forsprang i Toppserien. Alexander Sørloth jakter sitt første hjemmemål i ligaen for Atletico Madrid, og i Paris er det åpningsseremoni for Paralympics.