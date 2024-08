OL-gullvinner Kristiansen gravid for annen gang: – En hyggelig overraskelse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kristiansen og hennes forlovede Adam blir foreldre for andre gang. Sommeren 2023 fikk paret datteren Olivia.

– Dette var en hyggelig overraskelse også for oss. Vi er selvfølgelig veldig glade og gleder oss til å møte lillebroren til Olivia i januar, sier Veronica Kristiansen, til handball.no.

Kristiansen spiller til daglig for Györ i Ungarn og står med 197 landskamper og 595 mål for Norge. I tillegg til sommerens OL-gull, har 34-åringen vunnet EM tre ganger og VM to ganger med Norge.

Hun satser på å ta del i sesongenavslutningen for klubblaget Györ.

– Jeg håper at ikke hele sesongen 24/25 er ferdig for meg enda, men at jeg kan tilslutte meg Györ-laget mot slutten av sesongen, sier Kristiansen og fortsetter:

– Samtidig skal jeg passe på kroppen og det som skjer med den fremover, men av erfaring så spilte den på lag gjennom hele svangerskapet sist. Jeg håper og tror den vil gjøre det samme denne gangen, avslutter Kristiansen.