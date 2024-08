Lørdagens direkte TV-sport: Arsenal i vrien bortekamp

10.00: Sandvolleyball, Elite16. Gruppespill, fra Hamburg. Anders Mol og Christian Sørum deltar, og det samme gjør Henrik Mol og Mathias Berntsen. (V Sport +)

11.30: Motorsport, Formel 1. Trening 3 foran Nederland Grand Prix, fra Circuit Zandvoort, Nederland. (V Sport 1)

13.00: Golf, DP World Tour. Tredje dag av Danish Golf Championship, fra Lübker Golfbane, Nimtofte, Danmark. (V Sport Golf)

13.00: Motorsport, Porsche Supercup. Kvalifisering foran Nederland Grand Prix, fra Circuit Zandvoort, Nederland. (V Sport 1)

13.30: Fotball, Premier League. Runde 2: Brighton – Manchester United, fra AmEx Stadium, Brighton. (V Sport Premier League)

13.30: Fotball, Championship. Runde 3: Queens Park Rangers – Plymouth, fra Loftus Road, London. (V Sport 2)

14.30: Sykkel, Spania Rundt. Etappe 8: Úbeda – Cazorla (180,5 km). Kupert etappe. Sven Erik Bystrøm (Groupama FDJ) og Torstein Træen (Bahrain-Victorious) er de norske representantene. (Eurosport Norge & TV2 Sport 2)

15.00: Motorsport, Formel 1. Kvalifisering foran Nederland Grand Prix, fra Circuit Zandvoort, Nederland. (V Sport 1)

15.30: Fotball, tysk Bundesliga. Runde 1: Leipzig – Bochum, fra Red Bull Arena, Leipzig. (V Sport 2)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 2: Crystal Palace – West Ham, fra Selhurst Park, London (V Sport Premier League 2)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 2: Fulham – Leicester, fra Craven Cottage, London (V Sport Premier League 3)

16.00: Fotball, Championship. Runde 3: Sunderland – Burnley, fra Stadium of Light, Sunderland (V Sport 3)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 2: Southampton – Nottingham Forest, fra St. Mary’s, Southampton. (V Sport Premier League 4)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 2: Manchester City – Ipswich, fra Etihad Stadium, Manchester (TV3 +)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 2: Tottenham – Everton, fra Tottenham Hotspur Stadium, London (V Sport Premier League 1)

16.45: Fotball, Toppserien. Runde 17: Stabæk – Rosenborg, fra Nadderud. (NRK 2)

17.00: Fotball, La Liga. Runde 2: Osasuna – Mallorca, fra Estadio El Sadar, Pamplona. (TV2 Sport Premium 2)

17.00: Golf, LPGA Tour. Tredje dag av AIG Women’s Open, fra The Old Course at St Andrews, Skottland. (V Sport Golf)

18.00: Sandvolleyball, Elite16. Kvartfinaler, fra Hamburg. Anders Mol og Christian Sørum deltar, og det samme gjør Henrik Mol og Mathias Berntsen. (V Sport 2)

18.30: Fotball, tysk Bundesliga. Runde 1: Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt, fra Signal Iduna Park, Dortmund. (V Sport 1)

18.30: Fotball, Premier League. Runde 2: Aston Villa – Arsenal, fra Villa Park, Birmingham. (V Sport Premier League)

19.00: Fotball, La Liga. Runde 2: Barcelona – Athletic Bilbao, fra Olympiastadion Barcelona. (TV2 Sport 1)

19.00: Golf, PGA Tour. Tredje dag av BMW Championship, fra Castle Pines Golf Club, Castle Rock, Colorado, USA. Den andre av tre turneringer som utgjør sluttspillet i FedEx-cupen. Viktor Hovland er tittelforsvarer. (Eurosport Norge)

20.30: Fotball, Premier League. Runde 3: Köln – Eintracht Braunschweig, fra RheinEnergie Stadion, Köln. (V Sport Premier League)

21.30: Fotball, La Liga. Runde 2: Espanyol – Real Sociedad, fra RCDE Stadium, Barcelona. (TV2 Sport 1)

21.30: Fotball, La Liga. Runde 2: Getafe – Rayo Vallecano, fra Coliseum Stadium, Getafe, Madrid. (TV2 Sport 1)

01.00: Motorsport, Nascar. Cup Series, Coke Zero Sugar 400. Fra Daytona International Speedway, Daytona Beach, Florida.