Hockeygutta lader opp til OL-kvalik – dette er fredagens tv-sport

08.00: Sandvolleyball, Elite16. Første turnering etter OL, fra Hamburg. Henrik Mol og Mathias Berntsen møter brasilianske Evandro/Arthur klokken 10.00. (V Sport 2)

12.30: Motorsport, Formel 1. Trening foran Nederland Grand Prix, fra Circuit Zandvoort, Nederland. (V Sport 1)

13.00: Golf, DP World Tour. Andre dag av Danish Golf Championship, fra Lübker Golfbane, Nimtofte, Danmark. (V Sport Golf)

14.00: Sandvolleyball, Elite16. Første turnering etter OL, fra Hamburg. Henrik Mol og Mathias Berntsen møter kvalifiseringsspillere klokken 14.00. Anders Mol og Christian Sørum møter spanske Herrera/Gavira klokken 18.00, som de slo i Paris-OL. (V Sport 2)

14.30: Sykkel, Spania Rundt. Etappe 7: Archidona – Córdoba (180,5 km). Kupert etappe. Sven Erik Bystrøm (Groupama FDJ) og Torstein Træen (Bahrain-Victorious) er de norske representantene. (Eurosport Norge & TV2 Sport 2)

16.00: Motorsport, Formel 1. Trening 2 foran Nederland Grand Prix, fra Circuit Zandvoort, Nederland. (V Sport 1)

18.00: Golf, LPGA Tour. Andre dag av AIG Women’s Open, fra The Old Course at St Andrews, Skottland. (V Sport Golf)

18.30: Fotball, 2. Bundesliga. Runde 3: Hanover 96 – HSV, fra Heinz von Heiden Arena, Hanover. (V Sport +)

18.30: Ishockey, treningskamp: Norge – Frankrike, fra Sparta Amfi. De norske hockeygutta med Mats Zuccarello (bildet) i spissen møter Frankrike i to oppkjøringskamper før OL-kvalifiseringen om en billett til Torino-OL i 2026. (TV2 Sport 2)

19.00: Fotball, La Liga. Runde 2: Celta Vigo – Valencia, fra Balaidos, Vigo. (TV2 Sport Premium)

20.30: Fotball, tysk Bundesliga. Runde 1: Mönchengladbach – Leverkusen, fra Borussia Park, Mönchengladbach. Åpningskampen i Bundesliga-sesongen. (V Sport 1)

20.00: Golf, PGA Tour. Andre dag av BMW Championship, fra Castle Pines Golf Club, Castle Rock, Colorado, USA. Den andre av tre turneringer som utgjør sluttspillet i FedEx-cupen. Viktor Hovland er tittelforsvarer, og leverte en bunnsolid andreplass i forrige ukes turnering. Han slår ut 19.00, og går sammen med sørkoreanske Byeong Hun An (Eurosport Norge)

21.00: Fotball, Championship. Runde 3: Sheffield Wednesday – Leeds, fra Hillsborough, Sheffield. Gjestene har startet med to strake uavgjort, og bør komme i gang med poengfangsten. (V Sport 2)

21.30: Fotball, La Liga. Runde 2: Sevilla – Villareal, fra Ramon Sanches Pizjuan, Sevilla. (TV2 Sport Premium)