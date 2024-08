Vålerenga til NM-semifinale etter snuoperasjon og målfest

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed er fjorårsfinalisten VIF klar for semifinale. Blåtrøyene tapte cupfinalen mot Rosenborg i fjor og jakter sin første NM-tittel siden 2021.

Det startet småtungt mot Stabæk på Nadderud stadion. Iris Omarsdottir var heldig og fikk dyttet ballen i mål etter bare tre minutter da Vålerenga ikke klarte å avverge et langt oppspill.

VIF spilte seg sakte, men sikkert til et klart spillemessig overtak, og en utligning virket uunngåelig. 16 minutter var spilt da Thea Bjelde fikk ballen i Stabæk-feltet og prikket inn 1-1.

Kort tid før pause gjorde Olaug Tvedten 2-1 på en retur etter at Sunniva Skoglund først hadde gjort en god redning.

Både trener Nils Lexerød og kaptein Janni Thomsen varslet at Vålerenga måtte heve seg etter hvilen, og det skulle også skje. Bare to minutter var spilt da Thomsen klemte inn 3-1 med et lavt skudd i hjørnet.

Gjestene hadde god kontroll på kampen, og Emma Stølen Godø punkterte den da hun viste spenst og nikket inn 4-1 halvveis i annen omgang. Senere gjorde Thomsen 5-1 med sin andre scoring for kvelden.

Onsdag spilles følgende kvartfinaler i cupen: Lyn – Røa, Viking – Rosenborg og AaFK Fortuna – Brann.

