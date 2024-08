Haaland og Ødegaard på årets lag i Premier League

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Både Erling Braut Haaland (Manchester City) og Martin Ødegaard (Arsenal) er med i elleveren som ble presentert på den engelske spillerforeningens prisgalla i Manchester tirsdag.

De to nordmennene var sterkt med på å prege Premier League for de to lagene som kjempet om seriegullet sist sesong. Haaland og Ødegaard er begge nominert til prisen som årets spiller.

Laget består av fem Arsenal-spillere og fire City-spillere i tillegg til én fra Liverpool og én fra Aston Villa.

---

Årets lag Premier League 2023/2024:

David Raya (Arsenal) – William Saliba (Arsenal), Virgil van Dijk (Liverpool), Gabriel (Arsenal), Kyle Walker (Manchester City) – Rodri (Manchester City), Declan Rice (Arsenal), Martin Ødegaard (Arsenal) – Erling Braut Haaland (Manchester City), Phil Foden (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa).

---