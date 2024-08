Gulljagende Brann ydmyket FFK: – Må spille hver kamp som den her

Seieren bringer bergenserne opp på annenplass i Eliteserien, fem poeng bak tabellener Bodø/Glimt. Fredrikstad blir værende på 5.-plass og er fem poeng bak Brann.

– Det er viktig at vi slår de rundt oss. Vi skal møte Glimt senere i år, og de kan også avgi poeng. Den andreplassen er uansett veldig viktig, så hvert poeng teller like mye og er ekstremt viktig for Europa-spill neste år. Vi må spille hver kamp som den her, sa Felix Horn Myhre til TV 2.

I det omvendte oppgjøret i Bergen vant FFK 2-0.

– Vi kjente at de ikke skulle få ta oss på ren innsats og kriging. Vi sto fint opp mot det, og spillemessig er vi bedre. Det er deilig å score litt mål, og vi får virkelig lagt trykk på dem. Vi klarer å utnytte at de blir slitne, sa Bård Finne til TV 2 etter kampslutt.

29-åringen ble plassert på benken fra start, men like før slutt scoret han gjestenes fjerde og siste mål etter flott kontringsspill.

– Jeg har bare fokus på det jeg kan gjøre noe med. Jeg har selvfølgelig lyst til å spille, og da må jeg levere når jeg er på banen. Det kjentes bra ut i dag. Det har vært litt bytting på spissplass, men sånn er det, fortsatte Finne.

– Deilig

Sander Kartum, Mads Sande, Ulrik Mathisen og Finne scoret Branns mål i Fredrikstad. Det første kom etter flott kombinasjonsspill like før pause. Felix Horn Myhre fant Kartum ute til høyre, som med en nydelig utført avslutning fant veien til nettmaskene.

– Det var deilig at den satt. Pasningen fra Felix er fin, så det var bra, sa Kartum til TV 2 i pausen.

Halvveis ut i andre omgang utnyttet gjestene et balltap fra FFK på egen halvdel. Fra kloss hold hamret Sande inn 2-0, før Mathisen la på til 3-0 med ti minutter igjen å spille. Like etterpå ble vondt til verre for vertene da Finne kontret inn 4-0.

Før avspark ble bryteren Grace Bullen hyllet på Fredrikstad stadion etter at hun nylig tok OL-bronse i Paris.

– Ypperste klasse

Venstreback Joachim Soltvedt kom til oppgjørets første mulighet da han ladet kanonen fra distanse, men vertenes sisteskanse Jonathan Fischer stanset avslutningen uten nevneverdige problemer. Minutter senere forsøkte Niklas Castro seg med høyrefoten, men FFK slapp med skrekken.

Like før pause ga Castro det nok et forsøk med høyrebeinet, men Fischer bokset skuddet unna. Det fikk han ikke da Kartum på lekkert vis bøyde ballen i mål fra høyrekanten, og Brann tok med seg ledelsen inn til pause.

– Kvaliteten på avslutningen er av ypperste klasse. Det er prikkskyting fra Sander Kartum, skrøt TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller.

Et kvarter etter pause fikk vertenes Daniel Eid en stor sjanse på bakerste stolpe, men skuddet gikk rett på Mathias Dyngeland. Få minutter senere sto samme mann i veien for en FFK-sjanse. Med drøye 20 minutter igjen hamret Sande inn 2-0, før Mathisen scoret 3-0 like etterpå. Brann var imidlertid ikke ferdige, og etter flott kontringsspill la Finne på til 4-0.

Ett steg unna conferenceligaen

Fredrikstad har imponert etter opprykket fra 1. divisjon, og etter tapet mot Bodø/Glimt i første serierunde tok det nesten to måneder før neste tap. I det omvendte oppgjøret mot Brann vant Fredrikstad 2-0 i Bergen. Fra 20. mai til 21. juli måtte de hvitkledde imidlertid tåle fem strake kamper uten triumf.

I midten av juli forlot suksesstrener Mikkjal Thomassen Østfold-klubben til fordel for svenske AIK. Siden har Andreas Hagen ledet laget.

Brann har i likhet med FFK bitt godt fra seg i tetkampen i Eliteserien. Siden 1. juni har Eirik Hornelands mannskap kun tapt én kamp. Førstkommende torsdag venter kasakhstanske Astana i det første av to oppgjør i omspillet til conferenceligaen. På veien til siste kvalifiseringsrunde har bergenserne tatt seg forbi Go Ahead Eagles og St. Mirren.

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 19

Fredrikstad – Brann 0-4 (0-1)

Fredrikstad stadion, 9147 tilskuere.

Mål: 0-1 Sander Kartum (44), 0-2 Mads Sande (69), 0-3 Ulrik Mathisen (80), 0-4 Bård Finne (83).

Dommer: Rohit Saggi.

Gult kort: Sigurd Kvile, Philip Aukland, Maxwell Woledzi, Fredrikstad, Aune Heggebø, Brann.

Fredrikstad (3-4-2-1): Jonathan Fischer – Philip Aukland, Sigurd Kvile, Maxwell Woledzi – Daniel Eid (Simen Rafn fra 84.), Patrick Metcalfe (Henrik Kjelsrud Johansen fra 69.), Júliús Magnússon, Stian Stray Molde – Sondre Sørløkk (Brandur Hendriksson fra 57.), Morten Bjørlo (Jeppe Kjær fra 57.) – Henrik Skogvold (Maï Traoré fra 57.).

Brann (4-3-3): Mathias Dyngeland – Thore Pedersen (Eivind Helland fra 87.), Fredrik Pallesen Knudsen, Ruben Kristiansen, Joachim Soltvedt – Sander Kartum (Ulrik Mathisen fra 78.), Emil Kornvig, Felix Horn Myhre – Ole Didrik Blomberg (Magnus Warming fra 87.), Aune Heggebø (Bård Finne fra 64.), Niklas Castro (Mads Sande fra 45.).

Runde 19: Fredrikstad – Brann 0-4, HamKam – Odd 1-0, KFUM Oslo – Tromsø 0-1, Sarpsborg – Haugesund 2-2, Strømsgodset – Lillestrøm 3-2, Bodø/Glimt – Sandefjord 1-1.

---