Tidligere verdensener åpen om tøff vei tilbake til verdenstoppen: – Det skremmer meg

Osaka gjorde sent i fjor comeback på WTA-touren etter et avbrekk på 15 måneder. Den tidligere US Open- og Australian Open-vinneren har slitt i de største turneringene denne sesongen. En kvartfinale fra WTA 1000-turneringen i Doha i februar er hennes beste resultat.

Nå forteller Osaka om en tøff vei tilbake til det øverste nivået i tennissirkuset.

– Mitt største problem er ikke at jeg taper kamper. Det største problemet er at jeg ikke føler at jeg er i min egen kropp. Det er en merkelig følelse; Jeg bommer på baller jeg ikke skal bomme på og jeg slår svakere enn jeg husker at jeg pleide. Jeg prøver å fortelle meg selv at jeg må fortsette å jobbe. Det er tøft mentalt, skriver Osaka på Instagram, før hun fortsetter:

– Inni mitt eget hode hører jeg meg selv skrike; «Hva i all verden er det som skjer???». Det skremmer meg ettersom jeg har gjort dette siden jeg var tre år. Racketen bør føles som en forlengelse av hånden min.

Osaka har tidligere vært åpen om at hun tidvis har slitt mentalt på grunn av stort press knyttet til kravet om å prestere på det aller høyeste nivået. Den japanske tennisprofilen ble mor i fjor sommer.

Tidligere denne uken tapte Osaka mot amerikanske Ashlyn Krueger i WTA 1000-turneringen i Cincinnati. Om snaue to uker starter US Open, der Osaka triumferte i 2018 og 2020.

