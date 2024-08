Langtidsskade for Oscar Bobb: – Alt tyder på et lengre skadefravær

Landslagssjef Ståle Solbakken bekrefter den dårlige nyheten overfor VG.

– Det var en hendelse på trening i dag som dessverre ikke har endt godt for Oscar. Jeg avventer endelig rapport, men alt tyder på et lengre skadefravær, sier Solbakken til VG.

Det skjer rett før seriestarten i Premier League.

Han skal ha fått påvist et brudd, men skaden er ifølge opplysningene ikke fullt utredet. Uansett ligger det an til et langvarig opphold på sidelinja for den unge norske stjernen.

Det er et slag for City etter at Bobb har vært meget god i oppkjøringskampene, og det er også svært dårlig nytt for Norges landslag.

