Gullvinner Khelif bærer Algeries flagg under avslutningsseremonien i Paris

Det skriver nyhetsbyrået Ritzau.

Bokseren Khelif tok gull i 66-kilosklassen i OL. Debatten har imidlertid rast etter at italienske Angela Carini ga opp kampen mot Khelif i den innledende runden etter 46 sekunder og avviste hennes forsøk på å takke for kampen. Det ble pekt på at Khelif ble diskvalifisert fra VM i fjor etter en kjønnstest.

Saken fikk enorm oppmerksomhet i medier verden over, og Khelif er blitt utsatt for det hun kaller en bølge av hat. Hun har i et intervju bedt om slutt på mobbingen. Også taiwanske Lin Yu-Ting ble disket fra VM, men deltok i OL. Også hun tok gull.

IOC-president Thomas Bach har underveis i OL kommentert situasjonen. Han fyrte løs mot Det internasjonale bokseforbundet IBA, som sto bak testene som diskvalifiserte Khelif i VM. Forbundet har i mange år vært omstridt.

– Vi kommer ikke til å delta i en politisk motivert … kulturell krig, sa IOC-presidenten.

– Vi snakker om to boksere som er født som kvinner, som er oppvokst som kvinner, som har pass som kvinner og har konkurrert i mange år som kvinner, fortsatte tyskeren.

