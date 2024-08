Dommer innrømmer feil etter RBK-annullering: – Optimalt sett mål

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg ser Ole Sæter komme med stor fart inn. For meg er det så stor fart at det er frispark, og det blåser jeg. Så blir det sjekket av VAR om det er åpenbar feil, og det konkluderer de med at det ikke er, sier Hagenes til VG.

Rosenborg så ut til å få en drømmestart på kampen da Sæter sendte ballen i mål etter bare to minutter. Scoringen kom etter at gjestene spilte en lang ball opp på spissen, som vant en duell med KFUM-keeper Emil Ødegaard og headet i mål.

Sæter rakk imidlertid ikke å feire lenger enn et par sekunder før dommeren signaliserte at scoringen var blitt annullert og at VAR skulle se på situasjonen.

– Det er helt ærlig en vanskelig situasjon. Det sa jeg til Ole Sæter i pausen. Når jeg har sett situasjonen på video så er det optimalt sett mål, selv om fotball aldri blir svart-hvitt, sier Hagenes.

VAR-sjef i NFF Svein Oddvar Moen har også uttalt seg til VG om situasjonen:

– Det er hoveddommer selv som dømmer frispark i denne situasjonen. VAR sjekker og støtter at det er elementer for en forseelse. Dermed griper VAR ikke inn, skriver Moen i en melding.

KFUMs Johannes Nuñez ble matchvinner da han scoret kampens eneste mål på straffe.

