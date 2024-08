Ujevn Borge avsluttet OL-turneringen ett slag under par – Lydia Ko tok gull

Ko gikk den siste runden ett slag under par og kunne til slutt juble for gull med ti slag under par totalt. Tyske Esther Henseleit leverte en kjemperunde på seks slag under par og kapret sølvet, åtte slag under par.

Bronsen gikk til kinesiske Janet Liu Xiyu, som endte på sju slag under par.

For sveitsiske Morgane Metraux ble siste runde til et mareritt. Etter å ha spilt seg opp i medaljekampen på de tre første rundene, avsluttet hun med sju slag over par lørdag. Bare én spiller leverte en svakere runde enn Metraux.

Norske Celine Borge åpnet golfturneringen med en solid runde onsdag, ett slag under par. Det ble fulgt av henholdsvis ett og tre slag over par på den andre og tredje runden.

Lørdag innledet hun med ett par, én birdie og en bogey på de tre første hullene, før det ble tre strake par. Borge leverte ytterligere fire birdier på runden, men tre bogeyer spolerte den helt store klatringen på listene. Den norske kvinnen endte til slutt to slag over par totalt og på 29.-plass.

For Madelene Stavnar ble det en dag på tre slag over par, og 23-åringen fra Tønsberg måtte tåle én dobbel bogey og fem bogeyer. I løpet av runden ble det likevel to birdier, før hun på det aller siste hullet vartet opp med en eagle. Dermed endte runden turneringen tolv slag over par og ble nummer 47.