Taekwondo: Richard Ordemann tapte OL-kvartfinalen – fortsatt sjans på bronsemedalje

Etter en grei seier i åttedelsfinalen møtte Ordemann en motstander med høyere seed enn seg selv i kvertfinalen. Den 6.-seedede nordmannen fikk det tøft mot 3.-seedede Sapina.

Ordemann vant første runde 5-3, etter at han tok første stikk med et flott hodetreff. I andre runde åpnet nordmannen passivt og måtte til slutt gi tapt med 7-13. Den avgjørende tredje runden var svært jevn, men Sapina tok siste stikk og avanserte.

Med tapet i kvartfinalen, er Ordemann avhengig av at Sapina tar seg til finale for at nordmannen fortsatt skal ha sjans på medalje. Hvis kroaten når finalen, blir det rekvalifisering om plass i en av lekenes to bronsefinaler for Ordemann.

Semifinalene, rekvalifisering, bronsekamper og finalen skal holdes senere lørdag.

Ordemann er med i sitt andre OL i karrieren. Billetten til lekene i den franske hovedstaden sikret han i Bulgaria i mars.

I Tokyo for tre år siden ble han nummer fem. I Paris hadde 30-åringen håp om å gå helt til topps.

– Jeg går for gull. Det var ganske bittert at jeg ikke fikk medalje sist. Nå er jeg her for å hente medalje. Det er planen, så får vi se om det strekker til, sa Ordemann til VG nylig.

