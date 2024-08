Oslo-byrådet gir grønt lys til bygging av stort idrettsanlegg på Ekeberg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Dette er en stor satsing som Oslo-idretten har ventet altfor lenge på. Anlegget vil ligge i Oslo Sør, et område med store behov for idrettsanlegg, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) i en pressemelding.

Planen er at kommunen selv tar ansvar for å realisere prosjektet, omtalt som Campus Ekeberg, og at Bækkelagets Sportsklub og Oslo Idrettskrets på sikt kan kjøpe seg inn og bli medeiere av anlegget.

Byrådslederen har tro på at byggingen kan komme i gang raskt.

– Vi kan komme raskt i gang i stedet for å skyve prosjektet ut i framtida. Jeg håper at byggeprosjektet kan komme i gang i løpet av et par år, sier Solberg til Avisa Oslo.

Dropper skoleplaner

I det opprinnelige prosjektet var det planlagt å bygge en videregående skole i tilknytning til idrettsanlegget. Denne delen av prosjektet realiseres ikke. Ifølge kommunen var de planlagte skoleplassene kostbare, og behovet de var ment for å dekke, er imøtekommet med andre prosjekter.

– Det blir likevel bygget fasiliteter som legger til rette for undervisning i tilknytning til idrettsanlegget. Skoler i Oslo kan for eksempel ha fag- og idrettsdager på Campus Ekeberg og kombinere undervisning med fysisk aktivitet, opplyser kommunen.

– En viktig brikke

Oslo Idrettskrets er fornøyd med byrådets avgjørelse og omtaler dette som en merkedag for idretten.

– Campus Ekeberg vil øke anleggskapasiteten i Oslo for flere idretter og frigjøre tid i andre kommunale anlegg. Dette er en viktig brikke i en økt satsing på osloidretten, og vi er svært tilfreds med den løsningen vi nå er enige med byrådet om, sier generalsekretær Magne Brekke i Oslo Idrettskrets.

Bækkelagets Sportsklub omtaler det som en historisk dag på linje med etableringen av Norway Cup i 1972.

– Dette er et krafttak for breddeidretten og vil gi tusenvis av barn idrettsglede, sier styremedlem Ove Hobbesland.

