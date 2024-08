Lunde (44) topper OL-statistikken – hylles av Danmark-sjefen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er bra tall! Det er sterkt å ligge på over 40. Rundt 40 er veldig bra, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til NTB.

Etter seks kamper har keeperveteranen levert 57 redninger på 130 avslutninger. Det gir en redningsprosent på 44.

På delt 2.-plass ligger Sveriges Johanna Bundsen (75/197), Althea Reinhardt fra Danmark (44/115) og Norges Silje Solberg-Østhassel (31/81). Alle har en redningsprosent på 38.

– Det er alltid viktig med gode målvakter. Det er det ingen tvil om. De har et godt forsvar foran seg, sier Hergeirsson om Norges keeperduo.

Torsdag kveld venter Danmark i semifinalen. Det norske laget slo danskene komfortabelt 27-18 i gruppespillet. Danmarks landslagssjef Jesper Jensen er imponert over 44-åringen som er med i sitt 5. OL.

– Katrine har fordelen at hun er enormt smart. Når skytterne kommer litt rustne, som de er i et OL fordi det er lenge siden man har spilt ordentlig kamp, synes jeg hun har vist seg å være smartere enn skytterne. Så får vi se om det blir sånn mot Danmark, sier Jensen til NTB.

Han er klar på at Norge er favoritter og varsler et fysisk oppgjør.

– Det blir det alltid, og det er Danmarks sjanse. Hvis vi bare legger det på spilltekniske ferdigheter, vinner Henny (Reistad), Nora (Mørk) og Stine (Bredal Oftedal) nok på det, sier Jensen.

Danmark-keeper Sandra Toft har en fortid i Larvik og kjenner godt til det norske laget. Györ-målvakten hever ikke øyenbrynene over at Vipers-spiller Lunde har best redningsprosent.

– Jeg har lyst til å si at det er vanlig. Det er Lunde. Det er en verdensklassekeeper, så jeg er ikke overrasket, sier Toft til NTB.

Torsdag kveld kan Lunde ta seg til sin tredje OL-finale – den første siden 2012. De to siste lekene har gitt bronse.

