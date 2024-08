Kinas antidopingbyrå slår tilbake mot Usada – ber om flere tester av amerikanske friidrettsutøvere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tidligere i år testet Knighton positivt for det prestasjonsfremmende stoffet trenbolone. Like før OL i Paris rykket Det amerikanske antidopingbyrået (Usada) ut og renvasket sprinteren. De mente han hadde fått i seg stoffet etter inntak av forurenset kjøtt.

Det får Kinas antidopingbyrå til å reagere. De har sammen med Verdens antidopingbyrå (Wada) nylig vært sterkt kritisert av nettopp Usada, som har anklaget Wada for å hjelpe kineserne med å skjule doping. Det skjedde i kjølvannet av at 23 kinesiske svømmere ble frikjent etter å ha testet positivt for en prestasjonsfremmende hjertemedisin i forkant av OL i Tokyo i 2021.

– Det er grunn til å mistenke at det er et systemisk dopingproblem i amerikansk friidrett, heter det i en uttalelse fra Kinas antidopingbyrå.

De spør videre hvorfor ikke Usada har avdekket flere positive tester for stoffet trenbolone eller advart amerikanske utøvere om risikoen for å få i seg forurenset kjøtt. Kinas antidopingbyrå ber samtidig om flere tester av amerikanske friidrettsutøvere.

I uttalelsen fra byrået er det ikke framlagt noen bevis for at amerikanske friidrettsutøvere har testet positivt på forbudte stoffer.

Knighton løper torsdag OL-finale på 200 meter. Der skal han bryne seg på blant andre Noah Lyles, som tidligere i lekene tok gull på 100 meter.