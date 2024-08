Finaledrømmen i OL brast for Mol/Sørum etter nervedrama: – Alt er dritt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi vet hva vi får. Vi har spilt mye mot dem, og de er et utrolig vanskelig lag å slå. All honnør til de som spiller en kjempekamp, sa Mol til Max.

Dermed skal de ut i bronsekamp lørdag der motstanderne enten blir de svenske verdensenerne David Åhman og Jonatan Hellvig eller Cherif Younousse/Ahmed Tijan fra Qatar.

– Vi skal fordøye tapet og se fremover. Vi har utrolig lyst på medalje, og det synes jeg vi fortjener, sa Mol.

Mol og Sørum skulle i semifinaleaksjon bare 20 timer etter at kvartfinalen startet, og Mol kritiserte arrangøren etter onsdagens kveldskamp. Til sammenligning hadde tyskerne fått over et døgn mer hvile før semifinalen.

– Jævlig irriterende

Mol reagerte sterkt etter semifinaletapet.

– Det at vi har fått mindre hvile enn dem, er jævlig irriterende. De ser mer kvikke ut enn oss, og det synes jeg er veldig bittert. Alt er bare dritt akkurat nå, sa Mol.

Etter en jevn start på kampen tok den tyske duoen styringen og gikk opp i 10-6-ledelse. Ehlers var god i blokken og sikret flere tyske poeng. Mol og Sørum maktet aldri å komme tilbake og tapte et sett for første gang i Paris-lekene.

Trøblete oppladning

Mol og Sørum løftet seg stort i annet sett og utlignet kampen. Dermed måtte det hele avgjøres i tredje sett.

Der fikk de norske en god start, men tyskerne kom tilbake og tok ledelsen. Den mistet de ikke på vei mot seier.

Den norske duoen er regjerende mestere etter seieren i Tokyo for tre år siden. Da tok Cherif/Ahmed bronse.

Mol og Sørum har hatt en uvanlig oppladning til lekene i Paris etter at Mol pådro seg et brudd i foten i mars. De har ikke fått deltatt i så mange turneringer som ønsket, men synes å ha funnet formen til OL.

