Stavkongen Duplantis røper: – Festet kanskje litt for hardt

Duplantis sikret seg gullet i mandagens stavfinale allerede da han lekende lett svingte seg over 6,00 meter. Etterpå flyttet han listen opp på 6,10 og deretter verdensrekordhøyden 6,25.

I tredje forsøk satte stavkongen karrierens niende verdensrekord. Jubelscenene var elleville.

Etter at viraken hadde lagt seg på Stade de France feiret Duplantis gullet og verdensrekorden i Paris-natten med blant andre kompiser og den doble svenske OL-gullvinneren Sarah Sjöström.

Tirsdag morgen besøkte 24-åringen så TV-kanalen Max sin sending fra Paris. Duplantis, med blanke øyne, så sliten ut etter en festlig kveld.

– Jeg hadde nesten alle mine nærmeste venner her. Familien min var også her. Festet hardt, kanskje litt for hardt for denne tidlige morgenen. Men det var så gøy som det kunne bli, smilte stavkongen.

I studio fikk svenskamerikaneren for første gang se TV-bildene av rekordhoppet sitt.

– Det er som en drøm, det er vanskelig å forstå at det er ekte, sa han.

Les også: Stavkongen Duplantis forsvarte OL-gullet og satte rå verdensrekord