OL-arrangøren: Lagkonkurransen i triatlon vil bli gjennomført mandag

Det er bestemt selv om to treningsdager med svømming i Seinen er blitt avlyst på grunn av dårlig vannkvalitet, og meldingen om at en belgisk utøver er innlagt på sykehus med E.coli-infeksjon etter å ha konkurrert i Paris.

– De siste testresultatene viser at vannkvaliteten i Seinen på stedet der triatlonkonkurransen gjennomføres har bedret seg de siste timene, og alt tyder på at kvaliteten mandag morgen vil være innenfor grenseverdiene fastsatt av Det internasjonale triatlonforbundet, står det i meldingen.

Usikkerheten rundt Seinen som arena for svømmedelen av lagkonkurransen økte da det søndag ble kjent at den belgiske triatleten Claire Michel er innlagt på sykehus med E.coli-infeksjon. Belgia har på grunn av hennes sykdom trukket seg fra lagkonkurransen.

Påvist E.coli-smitte

Michel ble ifølge den belgiske avisen De Standaard syk for fire dager siden, og hun behandles nå på sykehus. Det er påvist E.coli-smitte, og i det belgiske laget mener man at det kan ha skjedd under svømming i Seinen.

Michel ble nummer 38 i kvinnenes individuelle OL-konkurranse onsdag, der svømmedelen foregikk i den forurensede elva.

Belgias OL-komité bekreftet i en uttalelse at Michel er blitt syk, men oppga ikke flere detaljer ut over at hun ikke kan konkurrere mer i OL.

Tidligere beskjed

De fleste planlagte treninger i Seinen er blitt avlyst på grunn av dårlig vannkvalitet, også foran lagkonkurransen.

Representanter for Det internasjonale triatlonforbundet og IOC studerte søndag kveld nye vannprøver fra Seinen sammen med den lokale arrangøren og regionale myndigheter, og konklusjonen ble at konkurransen kan gjennomføres.

Tidligere har beslutninger kommet om natten, men det opplyses at utøverne har bedt om tidligere beskjed av hensyn til sine forberedelser.

Det var lenge usikkert om de individuelle triatlonkonkurransene kunne gjennomføres med svømming i Seinen, men vannkvaliteten ble vurdert som god nok til at OL-deltakerne fikk kaste seg i vannet onsdag.

