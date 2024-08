Ingstad på MR-undersøkelse i Paris – info ventes senere søndag

Det ble kjent da laget møtte pressen i OL-landsbyen søndag.

Ingstad har med seg landslagslege Per Olav Kvalvåg på MR-undersøkelsen som etter alle solemerker vil kaste mer lys over skadesituasjonen hennes.

Det er en overhengende fare for at OL-turneringen er over for hennes del. Episoden i lørdagens kamp gir også grunn til å være bekymret for at det kan dreie seg om en alvorlig skade.

Det var snaut seks minutter igjen av kampen mot Tyskland da uhellet var ute. Norge ledet med ni mål, og Ingstad gikk i bakken etter en dytt og holdt seg til kneet. I den vanligvis feststemte hallen i Paris kunne man plutselig høre en knappenål falle.

Smerteropene til Ingstad var hjerteskjærende.

Flere av de norske spillerne tok til tårene umiddelbart da CSM Bucuresti-spilleren ble hjulpet av banen.

Ingstad har mistet flere mesterskap på grunn av skade. Hun gikk glipp av Tokyo-OL for tre år siden etter at hun måtte operere et leddbånd i tommelen.

Norge spiller OL-kvartfinale tirsdag i Lille.

