Dette er Lyn-børsen etter Lyns festaften på Bislett mot Stabæk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

ALEXANDER PEDERSEN – 6. Tilnærmet arbeidsledig den første halve timen da Lyn ledet 3-0. Fint ute med en hånd på et farlig Stabæk-innlegg. Fikk litt mer å gjøre etter hvilen, men reddet det han skulle ta, før han ble overlistet ti minutter før slutt.

JØRGEN SJØL – 6. Hadde god kontroll på giftige Olderheim og Wendt, og tvang fram blokkeringer og at de snudde hjem. Ivrig med fremover, og hadde innlegget som Rossbach ga retur på foran 4-0-scoringen.

WILLIAM SELL – 6. Ledet laget med bravur igjen, og leverte tilnærmet prikkfritt sammen med Schneider i midtforsvaret. Tok fullstendig brodden ut av Stabæks angrepsspill før pause, men ergrer seg nok over at smultringen røk ti minutter før slutt.

DANIEL SCHNEIDER – 6. Hadde en overraskende stille dag på kontoret første halvtimen, da lagkompisene på motsatt side banket inn tre mål. Avskjærte et par farlige løp inn bak forsvarsfireren, og blokkerte et par skuddforsøk. Fikk hockeyassist på 7-1-målet, da han tok med seg ballen og spilte den opp på Andreas Hellum som flikket den videre til målscorer Laghzaoui.

Les også: Sell matchvinner da stopperen returnerte til gamle trakter (+)

HERMAN SOLBERG NILSEN – 7. Venstrebackenes Messi viste seg fram igjen på hjemmebane, da han tråklet seg gjennom Stabæk-forsvaret og scoret fra kloss hold.

ADRIAN BERNTSEN – 8. Fint oppspill til Johansen som satte opp 1-0-scoringen, og dro bra oppover langs venstrekanten før han igjen fant Mathias Johansen før 2-0-scoringen. Var også i høyeste grad involvert i 4-0-scoringen, da han plukket opp returen til Sondre Rossbach og sendte den nok en gang inn til Mathias Johansen før Hanstads scoring. Fullførte sin drømmedag med et langskudd ned i hjørnet, som var hans første scoring på Bislett. Involvert i fire av fem mål, før han gikk av like over timen spilt.

EVEN BYDAL – 6. Gjør den litt usynlige jobben på midten, der han patruljerer foran stopperne og bryter pasninger. Viser fram sin gode pasningsfot, og fikk også han seg en målgivende pasning til Adrian Berntsen. Av 20 minutter før pause etter en liten smell.

JULIUS SKAUG – 7. Fenomenal pasning inn bak Stabæks bakre firer, da han sendte Hanstad alene med keeper. Har spilt seg stort opp i Lyn-drakta gjennom sesongen, og legger ned utallige meter på midtbanen. Satte opp Brage Hylen, da han stoppet et Stabæk-angrep og satte opp Hylen som gjorde alt selv og curlet inn 6-0.

Les også: Mot utsolgt Oslo-derby igjen: – Kommer til å bli et helt enormt trøkk (+)

ANDERS BJØRNTVEDT OLSEN – 6. Lyns toppscorer fornekter seg ikke, og sendte Lyn i føringen etter bare tre minutter. Iskald da han fikk sjansen, og plasserte ballen opp i nettaket. Prøvde å lure ballen forbi en hær av Stabæk-spillere og keeper da Lyn fikk indirekte frispark. Leverer alltid. Ut til pause.

MATHIAS JOHANSEN – 8. Klarte å kjempe til seg ballen og fikk sendt den ut til Bjørntvedt Olsen før 1-0-målet. Helt fantastisk flikk til Solberg Nilsen foran 2-0-scoringen. Skal absolutt ha sin del av æren for Lyns pangstart, med to tidlige målgivende. Var også involvert i 4-0-scoringen, da Adrian Berntsens innlegg traff han i en duell med en Stabæk-forsvarer. Gjorde alt utenom å score. Ut ti minutter før slutt.

JACOB HANSTAD – 8. Igjen veldig frisk fra sin kant, og en håndfull for ethvert forsvar når han er i den formen han er nå. Økte til 3-0, da han banket ballen forbi Stabæk-keeper Sondre Rossbach. Involvert rett etterpå, da Lyn fikk indirekte frispark på fem meter. La også på til 4-0, da han var på rett sted til rett tid etter et innlegg som traff Mathias Johansen og falt ned til Hanstad. Ut 20 minutter før slutt.

OLE BREISTØL – 5. Inn til pause for Bjørntvedt Olsen. Fortsatt litt rusten etter at han ikke har spilt fotball på en god stund, og mangler litt i det relasjonelle med sine nye og gamle lagkamerater.

Tobias Myhre, Salim Laghzaoui, Andreas Hellum, og Brage Hylen spilte for lite til å bli vurdert.