Norsk OL-håp spydde i et døgn etter triatlonkonkurransen i Paris

Både NRK og Eurosport melder om mageproblemene til Thorn i Paris.

OL-arrangøren opplyste at treningen som var planlagt lørdag ikke vil bli gjennomført. Utøverne må i stedet holde seg unna Seinen.

Elven fikk imidlertid grønt lys før den individuelle konkurransen tidligere i OL, men først etter én dags utsettelse. I etterkant har flere av utøverne fått problemer.

– Vi tenker det alle tenker: At det er sikkert elva. Men vi vet ikke. Det kan være elva, det kan være kyllingen, sier sportssjef Arild Tveiten til NRK.

Et døgn etter den individuelle konkurransen våknet Thorn opp med mageproblemer.

– Natten og formiddagen har gått til oppkast og dårlig mage, men jeg ble bedre utover dagen i går. Det er mest sannsynlig noe matforgiftning, sier han til NRK.

– Vi hørte at han ene fra Sveits har blitt dårlig og har trukket seg. Så om det er elven eller ikke, det er vanskelig å si, fortsatte Thorn.

Seinen stengt

Triatlonutøverne skal kjempe om OL-medaljer i blandet stafett mandag. Norge er blant nasjonene som kan utfordre om en medalje. Lørdag kunne utøverne kun trene løping og sykling.

I en uttalelse fra arrangøren heter det at svømmetreningen skrotes som følge av «det kraftige regnet de siste to nettene, som har vært spesielt intenst oppstrøms i Paris, og det forventede fallet i vannkvaliteten dette vil føre til».

Franske myndigheter har investert 1,4 milliarder euro, rundt 15 milliarder kroner, for å rydde opp i Seinen det siste tiåret.

Det er blant annet etablert store nye vannbehandlings- og lagringsanlegg i og rundt Paris.

Kloakk i elven

Kraftige regnskyll fører likevel til at byens underjordiske avløps- og kloakksystem går over sine bredder. Det resulterer videre i at ubehandlet kloakk slippes ut i elven.

Problemene knyttet til vannkvaliteten har vært et stort diskusjonstema under Paris-lekene. De individuelle triatlonkonkurransene måtte blant annet utsettes et døgn.

Været under Paris-lekene har vært ekstremt varierende, fra hetebølger til en syndflod med regn.





