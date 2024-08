Markus Rooth på gulljakt i tikampdrama i OL – fiasko i stav for rivaler

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Rooth gikk over fenomenale 5,30 meter i en uhyre innholdsrik og dramatisk stavkonkurranse. Det gjør at 22-åringen for alvor kan gjøre seg håp om edelt metall i den franske hovedstaden.

Etter å ha gått over 5,30 i andre forsøk haglet lovordene. Hovedpersonen løp nærmest en liten æresrunde og mottok hyllesten fra publikum.

– Helt utrolig at vi får oppleve dette. Markus Rooth i kanonform, sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

Etter at samtlige tikjempere har vært gjennom åtte av ti øvelser, ligger Rooth på annenplass. Han er 139 poeng bak tyske Leo Neugebauer. Senere lørdag skal alt avgjøres i spyd og på den avsluttende 1500-meteren.

I de to øvelsene er Rooth bedre enn Neugebauer.

Gråt og trøst

Sander Skotheim er på sin side ute av medaljekampen i etter at han rev tre ganger på åpningshøyden 4,50.

Dermed endte stavkonkurransen i dramatikk for det norske medaljehåpet, akkurat som under EM i Roma tidligere denne sesongen. Også da hadde han kjempetrøbbel i den samme øvelsen.

Skotheim lå på tredjeplass i tikampen etter sju øvelser. Nå kan han altså se langt etter edelt metall.

Etter riv nummer tre fikk Skotheim trøst av Rooth og deretter av sine nærmeste med kjæresten Laura van der Veen i spissen. Tårene trillet hos tikjemperen.

– Dette er krise. Det er tre forsøk som er så dårlige og ikke i nærheten av å være utført på en måte som tar han over lista, sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal etter at nedturen var et faktum.

Skotheim har 5,35 meter som personlig rekord. Åpningshøyden hans lørdag burde slik sett være høyst overkommelig.

Trøbbel i stav fikk også en annen medaljekandidat. Canadiske Damian Warner endte i likhet med Skotheim uten resultat etter å ha revet tre ganger på 4,60.

I kanonform

Tidligere lørdag forbedret den norske duoen sine årsbesteresultater da de vant hvert sitt heat på 110 meter hekk. Rooth dundret inn til tiden 14,25, mens Skotheim løp enda fortere og ble klokket inn til 14,15.

Etter hekkeløpet var Skotheim nummer fem sammenlagt i tikampen. Rooth lå ytterligere to plasser lenger ned. I diskos avanserte de begge to én plass.

Rooth fikk der diskosen til å flyte 49,80 meter i det tredje og siste forsøket på OL-arenaen i Paris. Skotheim endte på sin side på 45,77 meter som det beste kaster. Også det kom i siste omgang.