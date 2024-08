Teddy Riner tok sitt tredje OL-gull i kokende judohall: – Den største

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Han avgjorde som seg hør og bør med ippon. Det gjorde han også i åttedelsfinalen mot Magomedomar Magomedomarov, kvartfinalen mot Guram Tushishvili og semifinalen mot Temur Rakhimov.

Sportsavisen L'Equipe ryddet hele forsiden på sitt nettsted og erstattet den med et bilde av Riner og teksten «le plus grand»: Den største.

Det var fullsatte tribuner og stemning på kokepunktet da Riner endret matta for å bryte om nok en tittel i sin imponerende samling. Han har 11 VM-gull i tillegg til OL-gullene han vant i 2012 og 2016.

Kom tilbake

I en periode av karrieren var han ubeseiret i ti år i strekk, men mange trodde at karrieren var på hell da i Tokyo-OL for tre år siden ble bare bronse i den tyngste klassen. Han var likevel med på å vinne gull for Frankrike i blandet lagkonkurranse.

– Jeg føler meg bedre enn i Tokyo. 2024-versjonen av meg er sterkere på alle områder: Mentalt fysisk, teknisk, sa han nylig. Fredag beviste han det.

Tente ilden

Riner er en av Frankrikes største idrettshelter. Han var vertsnasjonens flaggbærer under åpningsseremonien, og det var han som sammen med tidligere friidrettsstjerne Marie-José Perec fikk æren av å tenne den olympiske ild.

En uke senere jublet han for gull, løftet sin slagne motstanders arm og lot ham ta imot publikums hyllest sammen med ham.