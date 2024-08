Skotheim opp på medaljeplass i tikampen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Skotheim kom seg over 2,11 og ble nummer to i høydeøvelsen. Resultatet sender han opp på 3631 poeng totalt. Bare tyske Leo Neugebauer er foran med 3726.

Nordmannen startet konkurransen først på 1,99, før han også valgte å stå over 2,02. På 2,11 kom han seg over i sitt tredje forsøk, før det ble tre riv på 2,14. Hans personlige rekord er 2,20.

Rooth kom seg også over 1,99 i første forsøk, men det stoppet også der etter at det ble tre riv på 2,02. Han er skrivende stund på sjuendeplass i sammendraget.

Sterk start

Nordmennene blandet seg inn i tetstriden etter en strålende start tidligere fredag. Rooth og Skotheim var nummer fire og fem før kveldsøkta gikk i gang.

I morgenøkta vant Rooth sitt heat på 100 meter med en ny personlig bestetid på 10,71. Skotheim kom seg inn på 10,78 og var to hundredeler bak sin personlige bestenotering.

Skotheim fikk også en kjempestart på lengdekonkurransen da han hoppet 8,03 meter, noe som er ny personlig rekord. Det holdt til seier på øvelsen, mens Rooth endte to plasser bak med et hopp på 7,80.

Sølvvinner

I kule endte Rooth på sjetteplass med 15,25, mens Skotheim stoppet på 14,31 meter og ble nummer 14.

Skotheim ble tidligere i år sølvvinner i tikamp under EM i Roma, mens det også ble sølv i sjukamp under innendørs-VM i Skottland. Han tok i fjor sølv i tikamp under U23-EM. Den konkurransen vant Rooth.

Sistnevnte var lenge med i medaljekampen i årets EM, men han måtte bryte som følge av skade.

Tikampen avsluttes lørdag.

