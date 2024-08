Lyn-damene selger nok en spiller til utlandet: – Vil aldri glemme Lyn

Tidligere i år solgte Lyn Julie Jorde til tysk fotball, mens Kamilla Melgård signerte for Madrid CFF i sommer. Fredag bekreftet klubben at de har solgt vingback Tanja Myrseth til Brøndby. Der skal hun blant annet spille Champions League-kvalifisering denne høsten.

Myrseth kom til klubben for et snaut år siden og rakk 26 kamper for klubben, der det ble ett mål. Hun var blant assistdronningene i Toppserien i 2021, før hun røk korsbåndet i 2022 for Arna-Bjørnar. Etter det har hun spilt seg tilbake i form, og den jobben belønnes med spill i dansk fotball.

– Jeg vil takke for en fin tid i Lyn. Jeg setter veldig stor pris på tilliten Lyn ga meg etter en lengre skadeperiode. Det vil jeg aldri glemme. Masse lykke til videre i både serie og cup, sier Myrseth til lyndamer.no.

