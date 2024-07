Tung OL-nedtur for Blummenfelt – dramatikk da lederen sprakk på slutten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Blummenfelt stilte som tittelforsvarer, men hadde ingen sjanse på å forsvaret OL-gullet fra Tokyo.

Ingen av triatlonutøverne kunne hamle opp med Alex Yee fra Storbritannia. Yee ble sølvvinner i Tokyo og så ut til å få ende med samme valør i Paris, men newzealenderen Hayden Wilde sprakk på slutten. Dermed kunne Yee juble for gullet.

Wilde vant bronse i Tokyo og så ut til å gå mot en klar seier i Paris. Med 1,5 kilometer før mål hadde han 12 sekunder ned til Yee, men kreftene tok slutt.

Bak var det jevnt i kampen om bronsemedaljen, med både Blummenfelt og Thorn delvis involvert i medaljekampen.

Blummenfelt stakk fra Thorn og ble beste norske, men endte et stykke bak bronsevinner Leo Bergere fra Frankrike.

Thorn endte på 17.-plass.

Tok opp jakten

De sterke strømningene i vannet i Seinen gjorde svømmedelen enda mer utfordrende enn vanlig.

Thorn lå på sjuendeplass etter svømmingen, 21 sekunder bak ledende Alessio Crociani. Blummenfelt, som ikke har svømming som sin sterkeste side, klokket inn 54 sekunder bak Crociani da han skulle kaste seg på sykkelen.

Thorn ble en del av tetgruppen tidlig under syklingen, med Blummenfelt og en haug andre ryttere jaktende bak. Den jakten ble vellykket, for etter fire av sju runder på sykkel, hadde Blummenfelt & co. blitt en del av tetgruppen.

Tørre veier

Hele 32 mann kunne nærmest samtidig ta fatt på den avsluttende løpedelen. Der tok Wilde og Yee tidlig føringen og stakk fra resten. Yee måtte gi slipp på Wilde etter 2,5 kilometer av løpingen, men fikk samlet seg og tok seieren da Wilde sprakk.

Blummenfelt lå drøyt ti sekunder unna tredjeplass og bronse med én runde igjen på løpingen, men klarte aldri å tette luka.

Det var lenge usikkert om svømmedelen kunne gjennomføres på grunn av vannkvaliteten i Seinen. Det er først og fremst regnet som kom 26. og 27. juli som har skapt bakterieproblemer i den franske elven.

Tidligere på dagen hadde kvinnene trøbbel med et vått underlaget på syklingen, men varmen i Paris hadde gjort veiene tørre før herrene skulle i aksjon.









