Svensk håndballkrise – Solbergs lag tapte for Slovenia

– Slovenia var bedre enn oss i det meste i dag, sa landslagssjef Glenn Solberg til Max etter kampen.

– Jeg er utrolig skuffet over hvordan vi opptrådte i dag, sa stjernen Jim Gottfridsson. Selv ble han sendt av banen med rødt kort etter at albuen hans traff Dean Bombac i halsen. Etter videogransking var det rett ut.

– Jeg bør egentlig ikke kommentere det, men om det er rødt kort så er det mange andre situasjoner som også burde straffes hardere, sa Gottfredsson.

Janc herjet

Sverige fikk en dårlig start, og anført av en strålende Blaz Janc ledet Slovenia 11-6 etter 20 minutter. Likevel gikk svenskene til pause bare ett mål bak på 15-14.

Slovenia mistet også en spiller da Blaz Blagotinsek så rødt etter å ha truffet Felix Claar i ansiktet. Likevel rykket slovenerne igjen til fem måls ledelse.

Klemen Ferlin storspilte i Slovenia-målet, og Janc fortsatte å herje. Han endte på ti mål, mens Aleks Vlah scoret åtte.

Les også: Norge slo tilbake mot Ungarn i OL-thriller – vant i siste sekund

Skjebnekamp

Da Kroatia slo Tyskland i dagens første kamp i gruppe A, vurderte svenskene at det økte sjansen for at de kunne bli gruppevinner. Etter Sveriges annet tap på tre kamper øker det i stedet faren for at svenskene ryker ut. Laget er på 5.-plass i en gruppe der fire lag står med fire poeng hver.

Fredagens oppgjør mot Kroatia tegner til å bli en skjebnekamp, før Sverige avslutter gruppespillet mot hittil poengløse Japan.

Les også: Fullt program OL i Paris, dag for dag, time for time