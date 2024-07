Her overrasket Reistad sjefen: – Jeg tenkte det kanskje var litt tidlig

For det tok bare få sekunder fra Reistad kom inn til hun viste seg fram. I sin første involvering hoppet hun inn i en duell med sørkoreanerne og skaffet sjumeter.

Det får Hergeirsson til å trekke på smilebåndet.

– Jeg tenkte det kanskje var litt tidlig, men det er spillestilen. Du kan ikke gå og tenke på disse tingene, sier Hergeirsson til NTB og legger til:

– Det er godt å se. Hadde hun tenkt på det, hadde jeg blitt mer bekymret, for da holder du jo igjen. Så det var positivt, sier han.

Skadet 4. juli

25 år gamle Reistad var fornøyd med sin første kamp siden ankelskaden hun pådro seg 4. juli i OL-oppkjøringen.

– Når man kommer på banen, går man inn i sonen og i gamle vaner, og det er å være aggressiv på mål, sier Esbjerg-profilen selv til NTB.

Hun sier hun spilte uten å være begrenset av ankelen.

– Ja, det vil jeg si. Jeg tenkte ikke på å ta noe hensyn til den eller unngikk å gjøre noe på grunn av ankelen, så det var deilig, sier hun.

Nytt og bedre fokus

Norge står med fire poeng i OL-gruppen etter de tre første kampene. Fire av de seks lagene går videre til kvartfinale.

Kvartfinalene spilles i Lille, og Norges sjanser er betydelig styrket med Reistad tilbake etter å ha stått over de to første kampene. Hun er glad for at fokuset er endret.

– Det var gøy. Deilig at man blir skrevet om fordi man spiller og ikke fordi man er skadet, sier hun.

– Det ble en slitekamp. Virkelig. Det viktigste i dag var at vi tok to poeng, men vi måtte jobbe godt, sier Camilla Herrem til NTB.

Henny Reistad tok mye plass i det norske angrepet etter comebacket og forsøkte seg ofte. Hun endte med fire scoringer på ni forsøk.

– Helt perfekt å få henne inn nå med noen gruppekamper igjen, sa Discovery-ekspert Ole Gustav Gjekstad.

Norges neste kamp er mot Slovenia torsdag kveld.