Utrolig snuoperasjon sendte Murray videre i doubleturneringen – avverget fem strake matchballer

Mot japanerne Kei Nishikori og Taro Daniel ble Murray og Evans feid av banen i det første settet med sifrene 2-6. Den britiske duoen ble brutt umiddelbart i det andre, og med 2-0-ledelse holdt Nishikori og Daniel stø kurs mot avansement.

Med presset på seg maktet imidlertid Murray og Evans å bryte tilbake, og etter et nytt brudd til hvert av de to lagene gikk settet til tiebreak. Britene havnet tidlig under 0-2, men slo likevel tilbake og vant 7-5.

I tiebreaket i siste sett kunne Nishikori og Daniel avgjøre kampen på stillingen 9-4, men Murray og Evans avverget hele fem matchballer og vendte til 11-9.

Murray besluttet i forrige uke å trekke seg fra singleturneringen i OL. Den har han vunnet to ganger i karrieren (2012 og 2016). Den tidligere verdenseneren avslutter tenniskarrieren etter lekene i Paris.