Seinen fortsatt ikke friskmeldt – ny triatlontrening avlyst

Ifølge nyhetsbyrået AFP regner imidlertid arrangørene med at konkurransene tirsdag kan gå av stabelen som planlagt.

Det samme inntrykket hadde sportssjef i Norges Triatlonforbund Arild Tveiten da han og resten av utøverne møtte pressen søndag.

– Jeg tror ut fra værprognosene nå at det helt sikkert blir triatlon med svømming i Seinen. Jeg vet at det er veldig tøffe krav til bakterienivå og alt sånn, så jeg er ikke redd for at det er uforsvarlig. Får vi startsignal til å svømme, er det trygt å svømme, sier Tveiten.

De olympiske triatlonutøverne fikk heller ikke mulighet til å trene svømming i Seinen søndag på grunn av den dårlige vannkvaliteten etter store mengder nedbør i Paris dagen før.

– Det hadde vært greit å teste forholdene i vannet, for det er mer strøm enn det var i fjor. Det er likt for alle, så det var greit å få svømt der i fjor, sa Kristian Blummenfelt til NTB søndag.

Triatlon for herrer, med blant andre det norske gullhåpet Blummenfelt og med Vetle Thorn, skal etter planen holdes tirsdag, mens onsdag skal kvinnene konkurrere i triatlon, der Norge stiller med Solveig Løvseth og Lotte Miller.

– De sier at det sannsynligvis blir bra på konkurransedagene, så da forholder vi oss til det, sa Løvseth til NTB.