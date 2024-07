«Spionlaget» Canada senket OL-vertene på overtid – kan gå videre tross poengtrekket

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Frankrike tok oppskriftsmessig ledelsen i Saint-Étienne, men Jessie Fleming og Vanessa Gilles scoret på to keeperreturer, og Canada kan ta seg videre selv om laget er trukket seks poeng. Teoretisk kan Canada faktisk bli gruppevinner.

Canada kom til OL-turneringen som tittelforsvarer, men ble straffet strengt etter å ha blitt avslørt i å spionere på New Zealands trening ved hjelp av en drone. Landslagssjef Beverly Priestman og to assistenter er hjemsendt og utestengt i et år.

Poengstraffen burde gjort det umulig å ta seg videre, men etter to kamper står Canada med null poeng etter å ha slått New Zealand og Frankrike. Med seier over Colombia onsdag kan laget likevel gå til cupspillet.

Hodesmell

Marie-Antoinette Katoto ga Frankrike ledelsen rett før pause, men Fleming utlignet i det 58. minutt på en retur fra keeper Pauline Peyraud-Magnin, som slo seg i hodet da hun stupte ut i feltet og kolliderte med en medspiller. Like etter ble hun byttet ut.

I det 12. tilleggsminuttet ga reservekeeper Constance Picaud retur rett ut på et skudd fra Jordyn Huitema, og Gilles kunne score vinnermålet.

Spania og USA er begge klre for cupspillet etter å ha tatt sin annen seier. Spania vant 1-0 over Nigeria med vinnermål av Alexia Putellas rett før slutt, mens USA knuste Tyskland 4-1.

Mirakelvendinger

Canada var ikke alene om å stå for en mirakuløs vending søndag. Japan lå under mot Brasil etter 90 minutter, men vendte til 2-1-seier med to overtidsmål signert Saki Kumagai og Momoko Tanikawa.

Australia sto også for en spesiell bedrift ved å vende til 6-5-seier over Zambia etter å ha ligget under med tre mål.