Sagosen så rødt i OL-åpningen

– Det må være feil, var den første reaksjonen til Max-ekspert Ole Gustav Gjekstad.

I forkant hadde James Parker gått i bakken da han prøvde å gå på skudd mellom Sagosen og Petter Øverby. Han mistet balansen da Sagosen la hånden på kroppen hans. Parker så ut til å ha fått en smell i hodet da han falt og fikk behandling på parketten, men kom seg raskt på beina.

Gjekstad justerte seg senere til at et var «50-50» om Sagosen burde blitt utvist. Trønderen selv var uforstående til at han ble sendt av banen.

Kortet kom etter en videogjennomgang.

– Forsvarsspilleren har ansvar for ikke å utsette motspilleren for fare. Når Parker er oppe i lufta og får et trykk i brystet, forsvinner beina under ham. Det er det iallfall ikke Sander som gjør, sa Kristian Kjelling i Max-studio.

Norge ledet 22-15 til pause mot Argentina.