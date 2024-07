Wærenskjold vil hjem mellom OL-konkurransene: – Det kan hjelpe

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sykkelstjernen har akkurat fullført Tour de France og møtte pressen i OL-landsbyen i Paris to dager før temporittet i OL.

– Jeg har vært hjemme kanskje fire dager siden 1. mai, sier 24-åringen til NTB.

– Jeg reiser nok et par dager hjem, sånn at jeg ikke trenger å bo her hele tiden, forteller han.

Rytteren er OL-debutant, men har funnet ut at det kan være passende for ham å få noen dager i Mandal mellom lørdagens tempo og fellesstarten 3. august.

Mandalitten forklarer det også med at man må ut av OL-landsbyen og ut av sentrum i Paris for å trene.

– Det har ikke vært helt planlagt, men jeg har tenkt på det. Jeg tror det kan være det beste for det mentale òg. Etter Touren har man vært påskrudd i tre uker, og så skal man rett hit. Det kan hjelpe å være hjemme et par dager og reise ned igjen, forklarer Wærenskjold.

Sportssjef Hans Falk opplyser at det ikke er tatt en avgjørelse, men:

– Vi finner ut av det sammen. Vi har ikke kommet til en konklusjon, og vi får ta det etter tempoen, sier Falk til NTB.

Lørdagens tempo er flat og passer Wærenskjold som hånd i hanske.

– Det passer meg ekstremt bra. Det er egentlig helt optimalt for min del, sier 24-åringen som har blitt norgesmester på tempo to år på rad.

Wærenskjold har også gull fra U23-VM. Også Tobias Foss, VM-vinner på tempo i 2022, deltar for Norge til lørdag.

