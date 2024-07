OL-veteran Borch er blitt duolingokjempe – 775 dager med fransk

Før torsdagens pressemøte ute ved rostadion i Vaires-sur-Marne, en drøy times tid med offentlig transport bort fra sentrum i Paris, kom det NTB for øret at Borch har terpet på det franske språket i 640 dager på rad i den kjente appen. Det måtte bety at han er en selvstuderende elev av det seige slaget.

– 775!

Iveren etter å lære seg fransk har sin klare årsak. Det skyldes ikke bare lysten til å stille best mulig forberedt til mesterskapsdagene i Paris på alle mulige vis.

– Jeg har en avtale med forloveden om at hun skal lære seg norsk og jeg skal lære meg fransk. Hun er fra Paris, forklarer Borch om den tidligere roeren Alice Mayne.

– Er du blitt flytende?

– Nei, err'u gæren. Jeg kan gjøre meg forstått som en treåring, kanskje som en fireåring. Men gi meg noen år, så …, jeg må nok bo noen år i Frankrike for å få skikkelig dreisen på det.

– Og forloveden. Har hun holdt avtalen?

– Forloveden er blitt veldig god i norsk. Hun hadde tre måneder på norskkurs og kan holde en samtale gående med hvem som helst. Men hun sliter litt med trøndersk og sognedialekt, ler Borch.

Fersk båt

Horten-guttens OL er blitt annerledes enn han hadde tenkt. I OL i Tokyo for tre år siden tok han sølv i singlesculler. Denne gangen maktet han ikke å kvalifisere seg i den øvelsen. Løsningen ble at landslagsledelsen plasserte ham i en dobbeltsculler sammen med sunnmøringen Martin Helseth. Sistnevnte har rodd dobbeltfirer i de siste årene.

Det gjør at det ikke er stilt de aller største forventningene til duoen. De har ikke fått mange ukene sammen i samme båt.

– Den største utfordringen er oss selv. Skal vi ro som fort som mulig er vi nødt til å beholde roen. Vi har ikke så mye i konkurransesituasjon, og da må vi samarbeide på best mulig måte for å ro så fort som mulig. Det er en utfordring uansett. Borch har god erfaring i dobbeltsculler. To OL i dobbeltsculler. Viktig med gode og direkte tilbakemeldinger.

– Hva må du ha herfra for å dra fornøyd hjem til Norge?

– Å gjøre en av mine beste prestasjoner i dobbeltsculler. Resultatet er sekundært. Prestasjonen er det avgjørende.

Les også: Planlagt i tre år – slik blir åpningsseremonien foran 320.000 tilskuere

Heistrøbbel

Borch er ingen novise i dobbeltsculler. Han har rodd dobbeltsculler i to OL, først i 2012 i London sammen med Nils Jakob Hoff, og i 2016 tok han bronse i Rio de Janeiro sammen med Olaf Tufte.

I sitt fjerde OL er det også noe annen som er nytt. Borch bor nemlig i OL-landsbyen for første gang. De fleste av de norske roerne bor i nærheten av rostadion.

– Det er gøy å bo der og kjenne på stemningen. Det er litt mer stress når man ikke har kjøkken i egen leilighet, og det tar ti minutter fra man går til man er framme i frokostsalen og like lang tid tilbake igjen. Det blir en litt mer omstendelig prosess, men vi finner våre løsninger.

Men heisene i OL-landsbyen bruker han ikke mer.

– Jeg trodde at de tullet da jeg fikk høre at halvparten står, men det er nok mange. Her om dagen hørte jeg en franskmann som satt fast. Jeg trodde han bare pratet høyt i telefonen, men så hørte jeg at han ropte om hjelp, for han sto fast. Så jeg kommer ikke til å ta heisen mer. Det blir trappa opp og ned heretter, sier Borch.

Borch og Helseth skal i aksjon i forsøket lørdag. Må han ut i oppsamlingsheat skjer det søndag. Tirsdag venter en eventuell semifinale.

Les også: Fullt program OL i Paris, dag for dag, time for time