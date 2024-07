Det nigerianske kvinnelaget hadde reist over 20 mil fra Lille, der gruppespillet avvikles, for å være med i åpningsseremonien. Vel framme ble de nektet å gå om bord i båten der Nigerias utøvere skulle være med.

Årsaken var at båten var for full. Ifølge nyhetsbyrået AP var det en representant for Nigerias OL-komité som besluttet at det ikke var plass til basketballkvinnene. Skuffet måtte de reise tilbake til Lille.

Nigeria spiller sin første OL-kamp mandag mot Australia.