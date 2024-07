Supporterforening oppfordrer medlemmene om å unngå stopp i kamper: – Alle har ansvar

Samtidig mener interesseorganisasjonen at det er opp til lederne i Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball å komme med en løsning på bråket.

– Alle parter har ansvar for å skape et klima hvor det er mulig å finne løsninger. NSA oppfordrer NFF, NTF og klubbene til å legge fram en tydelig prosess som kan føre til at VAR blir fjernet. Vi oppfordrer samtidig supporterklubbene til å unngå at kampene stoppes, står det i en uttalelse.

Den kom under to døgn etter at protester mot videodømming førte til at Rosenborgs hjemmekamp mot Lillestrøm ble avlyst etter gjentatte stopp i spillet. Fans fra begge klubber tok del i aksjonen.

Fra tribunen ble det kastet fiskekaker, tennisballer og bluss ut på banen. Også tidligere i sommer har VAR-protester forstyrret kampavviklingen i Eliteserien.

– Ballen ligger nå hos NFF og NTF. De kan ikke lenger ignorere problemstillingen med VAR. De må ta et standpunkt etter en god, åpen og ryddig prosess. VAR har ikke kommet for å bli, skriver NSA.

Fotballpresident Lise Klaveness sa før helgen at VAR-motstanderne har gått for langt.

– Så lenge det treffer spillerne og spillet, er det langt over grensen og uansvarlig, sa Klaveness til VG.

Videodømming ble tidligere i sesongen tema på klubbenes årsmøter. Et klart flertall stemte for å beholde verktøyet.





