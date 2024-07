Ny Olafsen-scoring da Kjelsås snudde til seier: – Jeg begynner å bli målfarlig

(Kjelsås – Stjørdals-Blink 2-1) Det så mørkt ut da Kjelsås havnet under tidlig mot Stjørdals-Blink søndag, men to mål midt i den andre omgangen sørget for snuoperasjon og seier.