Gunnarsson ferdig i Viking: – Riktig å slippe ham nå

Det bekrefter Viking i sine mediekanaler.

– Vi er veldig fornøyde med Patriks bidrag i Viking, og det har vært sånn som vi hadde sett for oss da han kom til Viking. Så lenge vi fant en enighet med en avtale vi var fornøyd med, var det riktig å slippe ham nå etter å ha holdt han igjen i et par overgangsvinduer, sier Vikings sportssjef Erik Nevland.

Stavanger-klubben meldte lørdag kveld at 23-åringen skulle reise til Belgia søndag for å gjennomføre medisinsk test og sluttføre kontrakten. Like før holdt han nullen mot Kristiansund i sin siste kamp for klubben.

Islendingen kom til Viking fra engelske Brentford i 2022, men var også på lån i Stavanger i 2021. Han spilte 90 kamper for Viking.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt