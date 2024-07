Wimbledon-suksess ga Alcaraz 36 millioner kroner – 280 ganger mer enn Pogacar på Plateau de Beille

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Til sammenligning tråkket Tadej Pogacar inn 128.000 kroner da han vant søndagens Tour de France-etappe til Plateau de Beille. Alcaraz’ inntjening er 280 ganger høyere.

Sammenlagttriumf i Tour de France gir 5,8 millioner kroner. Også det er betydelig lavere enn det Alcaraz tjente på å vinne tradisjonsrike Wimbledon.

Alcaraz spilte totalt 19 timer og 33 minutter med tennis i London. Dermed tjente spanjolen vel 1,8 millioner kroner i timen. Pogacars «timelønn» søndag lå på 24.615 kroner.

Finaletriumfen i strake sett mot Novak Djokovic tok spanjolens totale inntjening i 2024 opp i 49 millioner kroner, viser en oversikt fra ATP-touren. Kun Jannik Sinner (60 millioner) og Alexander Zverev (51 millioner) har spilt inn mer siden nyttår.

21 år gamle Alcaraz tok søndag sin fjerde Grand Slam-tittel i karrieren. Den første kom i US Open for to år siden, da Casper Ruud var finalemotstander. Nordmannen er firer på pengelista i 2024 med sine 33 millioner kroner.

Hele 245 spillere har passert én million kroner i inntjening på årets ATP-tour. Bak Ruud utgjør Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alex de Minaur, Andrej Rublev, Hubert Hurkacz og Taylor Fritz resten av topp ti. Djokovic faller akkurat utenfor med sin 12.-plass.

Denne uken spilles det turneringer i Hamburg (ATP500), Gstaad (ATP250) og Båstad (ATP250). Vinneren i Hamburg innkasserer 3,8 millioner kroner, mens vinnerne i henholdsvis Gstaad og Båstad tjener om lag 950.000 kroner.

